173 Servos públicos investigados para enxerto desde 2012 ainda para suspender, diz o relatório da ACB

Até 173 servidores públicos em Maharashtra ainda não foram suspensos, apesar das acusações e investigações contra eles em casos de enxerto desde 2012, ele declarou um relatório do Escritório de Corrupção (ACB).

De acordo com o relatório publicado no sábado, 30 funcionários da classe I, 29 Classe II, 106 Classe III e oito funcionários da classe IV foram investigados para corrupção de 1º de janeiro de 2012 a 31 de janeiro deste ano e não foram suspensos.

O maior número de 46 casos foi registrado na faixa de Mumbai, seguido por Thane com 38, Aurangabad com 22, Pune com 18, Nashik com 16, Nagpur com 12, Amravati com 11 e Nanded com 10, informou o relatório.

Os departamentos de educação e esportes têm o maior número de suspensões pendentes aos 41 anos, o Desenvolvimento Urbano II (Conselhos Municipais e Corporações) tem 36 casos, e a polícia, a prisão e os guardas da casa são 25.

O relatório também destaca que 22 servidores públicos condenados em casos de corrupção ainda esperavam demissão, e a maioria deles pertencia aos serviços de Classe III.