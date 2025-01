1912 Serviço gratuito para consumidores de energia estendidos às áreas rurais do TGSPDCL

Hyderabad

A Southern Power Distribution Company da Telangana Ltd (TGSPDCL) decidiu expandir os serviços de call center de 1912 em questões relacionadas à fonte de alimentação às áreas rurais. O número livre é limitado aos limites maiores de Hyderabad a partir de agora. O presidente e diretor administrativo do Southern Discom Md. Musharraf Ali Faruqui disse que a empresa de serviços públicos também está nomeando os engenheiros superiores como oficiais nodais para supervisionar e monitorar o fornecimento de eletricidade nas áreas de descompactação durante o verão, quando esperado que o A demanda atinge seu ponto máximo. No início deste mês, a carga máxima de energia no sistema de transmissão atingiu aproximadamente 14.850 MW com a descompactação sul que representa 9.500 MW.