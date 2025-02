1984 Anti-Sikh distribuído: Ordem das Reservas Judiciais sobre a quantidade de sentença contra Sajjan Kumar

Um tribunal em Nova Délhi na sexta-feira (21 de fevereiro de 2025) reservado para 25 de fevereiro a ordem sobre o valor da sentença contra o líder do Congresso Sajjan Kumar em um caso de distúrbios anti-sikh de 1984.

Durante a audiência, um demandante, cujo marido e filho foram mortos por uma máfia instigada por Kumar, instou o Tribunal de Delhi a conceder a pena de morte ao ex -vice -vice do Congresso.

A queixa foi apresentada através de seu advogado perante o juiz especial Kaveri Baweja, que reservou para 25 de fevereiro a ordem em quantum de sentença contra Kumar.

Quem é Sajjan Kumar?

Uma decisão significativa do Tribunal Superior de Delhi: o ex-deputado do Congresso Sajjan Kumar foi condenado em um duplo assassinato relacionado aos distúrbios anti-sikh de 1984. Nós vamos quebrá -lo. Em 12 de fevereiro de 2025, o Tribunal Superior de Délhi considerou Sajjan Kumar culpado de liderar uma máfia violenta que matou S. Jaswant Singh e seu filho S. Tarundeep Singh em Raj Nagar, Delhi, durante os distúrbios anti-sikh de 1984 que o promotor demonstrou seu papel além de uma dúvida razoável. Agora enfrenta prisão perpétua ou pena de morte. Os argumentos sobre a sentença serão ouvidos em 18 de fevereiro. Mas quem é Sajjan Kumar e como se tornou uma das figuras mais controversas ligadas aos distúrbios de 1984? | Crédito de vídeo: The Hindu