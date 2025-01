2.025 indicações ao Oscar anunciadas para o 97º Oscar

A lista completa de Oscar 2025 Os indicados para a 97ª cerimônia anual do Oscar foram finalmente revelados. As indicações foram anunciadas pelo membro do elenco do Saturday Night Live, Bowen Yang, e pela estrela de Bottoms, Rachel Sennott.

Liderando as categorias, com 13 indicações, está o aclamado drama policial musical Emilia Pérez, incluindo Melhor Filme, Melhor Diretor e Melhor Atriz. Enquanto isso, Warner Bros. Wicked e The Brutalist da A24 receberam 10 indicações cada. Assim como Emilia Pérez, Wicked e The Brutalist também estão indicados para Melhor Filme, junto com Anora, A Complete Unknown, Conclave, Dune: Part Two, I’m Still Here, Nickel Boys e The Substance.

Quem são os indicados ao Oscar de 2025?

Apresentado por Conan O’Brien, o Oscar de 2025 começará em 2 de março no Dolby Theatre em Hollywood, Los Angeles. A cerimônia irá ao ar exclusivamente na ABC e está programada para transmissão no Hulu.

Abaixo está a lista completa dos indicados ao Oscar de 2025:

melhor filme

anseia

O brutalista

Um completo estranho

Conclave

Duna: Parte Dois

Emília Perez

Eu ainda estou aqui

Meninos de níquel

A substância

Malvado

Melhor Atriz

Cynthia Erivo, Mal

Karla Sofia Gascón, Emilia Pérez

Mikey Madison, anos

Demi Moore, A Substância

Fernanda Torres, ainda estou aqui

melhor ator

Adrien Brody, o brutalista

Timothée Chalamet, um completo desconhecido

Colman Domingo, Sing Sing

Ralph Fiennes, Conclave

Sebastian Stan, O Aprendiz

Melhor atriz coadjuvante

Mónica Bárbaro, uma completa estranha

Ariana Grande, Mal

Felicity Jones, a brutalista

Isabel Rossellini, Conclave

Zoe Saldaña, Emilia Pérez

Melhor ator coadjuvante

Yura Borisov, longo

Kieran Culkin, uma verdadeira dor

Edward Norton, um completo desconhecido

Guy Pearce, o brutalista

Jeremy Strong, O Aprendiz

melhor diretor

Sean Baker, anos

Brady Corbet, o brutalista

James Mangold, um completo desconhecido

Jacques Audiard, Emilia Pérez

Coralie Fargeat, A Substância

Melhor roteiro original

anseia

O brutalista

Uma verdadeira dor

5 de setembro

A substância

Melhor roteiro adaptado

Um completo estranho

Conclave

Emília Perez

Meninos de níquel

cantar cantar

Melhor fotografia

O brutalista

Duna: Parte Dois

Emília Perez

Maria

Nosferatus

Melhor trilha sonora original

O brutalista

Conclave

Emília Perez

Malvado

O robô selvagem

melhor música original

Emília Perez

Os seis triplos oito

cantar cantar

Elton John: Nunca é tarde demais

melhor edição

anseia

O brutalista

Conclave

Emília Perez

Malvado

Melhor design de produção

O brutalista

Conclave

Duna: Parte Dois

Nosferatus

Malvado

Melhor figurino

Um completo estranho

Conclave

Gladiador II

Nosferatus

Malvado

Melhor maquiagem e cabelo

um homem diferente

Emília Perez

Nosferatus

A substância

Malvado

Melhor som

Um completo estranho

Duna: Parte Dois

Emília Perez

Malvado

O robô selvagem

Melhores efeitos visuais

Alienígena: Rômulo

padrinho

Duna: Parte Dois

reino do planeta dos macacos

Malvado

Melhor longa-metragem internacional

Eu ainda estou aqui

A garota com a agulha

Emília Perez

A Semente do Figo Sagrado

Fluxo

Melhor filme de animação

Fluxo

De dentro para fora 2

Memórias de um caracol

O robô selvagem

Melhor curta-metragem de ação ao vivo

um link

anuja

Eu não sou um robô

O último guarda florestal

O homem que não conseguia ficar em silêncio

Melhor curta de animação

Homens bonitos

Na sombra do cipreste

Doces Mágicos

Vagueie para se perguntar

Nojento!

Melhor Longa-Metragem Documentário

diários de caixa preta

nenhuma outra terra

guerra de porcelana

Trilha sonora de um golpe de estado

Cana-de-açúcar

Melhor curta-metragem documental