2 Blake Lively’s It termina conosco, co -estrela testemunhará contra Justin Baldoni

A contínua batalha legal entre Blake Lively E Justin Baldoni está dando outra volta, com a equipe jurídica de Blake Lively dizendo que duas outras atrizes estão dispostas a testemunhar contra Baldoni.

O que recentemente disse a equipe jurídica de Blake Lively?

Em uma queixa única apresentada na terça Termina conosco.

As atrizes não são nomeadas em demanda, nem há compromissos ou textos sobre o problema, portanto, não está claro o que eles testemunharão. No entanto, a THR relata que as duas mulheres em questão são atrizes Jenny Slate e Isabela Ferrerque estrelou o filme com animado.

“No entanto, o que é mais importante, essas testemunhas de vítimas deram permissão à Sra. Lively para compartilhar suas comunicações na queixa alterada como estabelecida e testemunhará e produzirá documentos no processo de descoberta”, disse um porta -voz da Lively.

“Em. Lively apresentou uma queixa alterada hoje que fornece evidências adicionais significativas e corroboração de suas reivindicações originais. Essa evidência inclui comunicações previamente desencadeadas que envolvem a sra. Lively, representantes da Sony e Wayfarer e muitas outras testemunhas”, disseram seus advogados seus advogados Esra Hudson e Mike Gottlieb em comunicado. Significativo que a Sra. Lively não estivesse sozinha ao levantar acusações de má conduta no set mais de um ano antes do filme ser editado; seguiu a campanha de represália dos réus.

Em uma declaração, os advogados de Esra Hudson e Mike Gottlieb dizem que a queixa alterada inclui ainda mais evidências, além de textos animados adicionais desde maio de 2023 que indicam um ambiente desconfortável no set.

“Eu ia convidá -lo a estabelecer amanhã. Essas pessoas. Whoa … é como o RH nozes hoje. Ambos. Eu não esperava essa curva. Quero dizer, ele esteve presente, mas hoje cheguei em casa e chorei ”, disse Lively nos textos.

Os textos de Lively também vêem que a atriz se refere ao parceiro de Baldoni e aos estúdios Wayfarer Jamey Heath como “Creeps”. . . Enquanto você mantém seus hormônios por si mesmo. Isso não é meu. Eu não quero isso. Não quero olhar para você (sic) palavras ou idioma ou vídeos de sua esposa nua. Sim. Palhaços “.

(Fonte: O repórter de Hollywood)