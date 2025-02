2 cidadãos indonésios foram presos pelo impacto dos Estados Unidos das Regras de Imigração de Trump Trump

Yakarta, vivo – Presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump fez regras estritas relacionadas à imigração. O regulamento tem um impacto em dois cidadãos indonésios (WNI), que foram presos nos Estados Unidos (EUA).

As informações foram transmitidas pelo Diretor de Proteção de Cidadãos Indonésios e entidades legais do Ministério das Relações Exteriores da Indonésia da República da Indonésia (Ministério das Relações Exteriores da República da Indonésia), Judha Nugraha.

Judha revelou que os dois cidadãos indonésios foram presos em dois lugares diferentes, a saber, Atlanta e Nova York.

Sabe -se que os cidadãos indonésios que foram presos em Atlanta, em 29 de janeiro de 2025, tiveram as iniciais.

Enquanto isso, os cidadãos indonésios que foram presos em Nova York tiveram as iniciais da BK. Ele foi preso em 28 de janeiro enquanto fazia um relatório anual no Escritório de Imigração e Alfândega de Nova York (ICE).

“Em relação à política de imigração do presidente Trump, podemos dizer que até agora, as informações que recebemos têm dois cidadãos indonésios que foram presos pelas autoridades dos Estados Unidos. Um detido em Atlanta, Geórgia, um foi detido em Nova York”. Judha disse na conferência de imprensa no Ministério das Relações Exteriores da Indonésia, na sexta -feira, 7 de fevereiro de 2025.

No entanto, o consulado geral da Indonésia em Houston se comunicou com a pessoa em questão e confirmou que o cidadão indonésio tem boa saúde.

“E ele também obteve acesso associano. Continuaremos monitorando o caso”, disse Judha.

Mais tarde, o cronograma de julgamento conduzido pelos dois cidadãos indonésios é 10 de fevereiro.

Judha acusou que o cidadão indonésio tinha as iniciais de que a BK havia sido incluída na lista de deportação desde 2009. Então, a pessoa em questão apresentou asilo, mas o asilo foi rejeitado.

Judha disse que o consulado geral da Indonésia em Nova York se comunicava com o cidadão indonésio e que ele já tinha acesso a assistência jurídica.

“Continuaremos a monitorar o processo”, disse Judha

O governo indonésio está atualmente garantindo que os cidadãos indonésios tenham acesso à consulta, um bom tratamento e o direito de obter assistência legal.

Ele explicou que seu partido apresentaria todos os processos legais que os cidadãos indonésios viviam perante os Estados Unidos.

Para obter informações, as regras de imigração dos Estados Unidos foram endereçados a imigrantes não documentados que serão deportados diretamente se a imigração o encontrar.

Trump também planeja deportar 11 milhões de imigrantes ilegais envolvendo tecnologia militar e de supervisão. De acordo com os dados do ICE em dezembro de 2024, até 1.445.549 pessoas foram deportadas dos Estados Unidos.