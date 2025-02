2 computadores portáteis para empreendedores, já padrão militar

Yakarta, vivo – A era digital está crescendo e a tecnologia se tornou a principal base para a continuidade e o crescimento dos negócios.

Por esse motivo, a Acer Manufacturing Indonésia (AMI) projetou um ecossistema tecnológico para apoiar vários setores industriais, como empresasPequenas e médias empresas (UKM), Manufatura, Financeiro, Saúde, Educação e Instituições Governamentais.

Vários dispositivos produzidos, como laptops, Chromebook Acer, desktop, mini PC, desktop all-in-one, monitor, projetor, servidor e painel de avião interativo (IFP), dizem que cada cliente obtém um dispositivo tecnológico que atenda às necessidades comerciais

Com uma capacidade de produção de 1,2 milhão de unidades por ano, a AMI garante que cada produto tenha padrões de qualidade global e apresente a linha de produtos mais completa de componentes nacionais (TKDN) para que possa atender às necessidades do cliente de vários grupos.

“Esta série de laptops foi projetada com altos padrões e foi certificada de diploma militar Para garantir uma resistência extraordinária “, disse ele Diretor de Produtos e Soluções Acer Indonésia, Riko Gunawan, em Yakarta, sexta -feira, 7 de fevereiro de 2025.

De fato, cada unidade de dispositivo passou por um processo de controle de qualidade ajustado e opções de personalização, conforme necessário, para que cada dispositivo esteja pronto para uso quando o cliente recebe.

Nesta ocasião, a Acer apresentou o TravelMate P614 AI, um laptop comercial com a mais recente ação de inteligência artificial (AI) impulsionada pela Intel Core Ultra (Série 2) com uma NPU interna que oferece até 120 Ia Tops.

Com um peso inferior a 1 kg, este laptop é uma opção ideal para profissionais que sempre se movem. A ACER também apresenta um computador portátil Spin Travelmate P414 conversível com o suporte da mais recente tecnologia Intel Core Ultra Processor que oferece desempenho e flexibilidade de uso.

O computador portátil Spin Acer Travelmate P414 também foi certificado pela TKDN, garantindo que este produto esteja em conformidade com os padrões de qualidade global e local. Tanto o TravelMate P614 AI quanto o TravelMate P414 Spin garantem a segurança dos dados comerciais através da presença da função Travelmatense com o suporte da Intel VPro.

Para garantir uma resistência mais forte do dispositivo, ambos foram certificados Grau militar MIL-STD 810H. Acer Laptop de Travelmate com Intel VPro oferece facilidade de gerenciamento para empreendedores com características de gerenciamento baseadas em hardware (hardware) moderno.