2 Juízes do Caso de Suborno de Ronald Tannur Apresentando o Colaborador da Justiça

Yakarta, vivo – Dois juízes que dão a Gregorius Ronald Tannur que esteve envolvido no suposto caso de suborno, Eintuah Damanik e Mangapul apresentaram o status de testemunhas dos autores em colaboração com o colaborador da justiça (JC). Ambos ainda estão prontos para serem examinados a qualquer momento pelo promotor (JPU).

“Pedimos uma nobre permissão, do consultor jurídico, Sr. Mangapul e Pak Erintuah, queremos transmitir com base em um princípio rápido, simples e econômico de nossa justiça. Também no acordo com nossos clientes, enviamos um pedido como Testemunha dos autores que trabalham juntos ou do nobre colaborador da justiça, e nosso cliente, Sr. Mangapul e Pak Erintuah estão dispostos a ser examinados como testemunhas toda vez que o promotor deseja “, disse o advogado de Erintuah e Mangapul, Philipus Sitepu em corrupção em Corrupção Jacarta Central no Central de Jacarta, na corrupção central de Jacarta, na Corte de Jacarta, terça -feira, 18 de fevereiro de 2025.

 O juiz Erintuah Damanik no Tribunal Superior de Surabaya. Foto: Viva.co.id/nur Faishal (Surabaya)

Philips explicou que as testemunhas apresentadas neste julgamento não revelaram completamente a ofensa criminal neste caso.

Segundo ele, as informações de Erintuah e Mangapul foram consideradas um testemunho -chave.

“Porque até agora as testemunhas apresentaram, em nossa opinião, elas não demonstraram esse crime criminal. Então a declaração de nosso cliente é uma declaração fundamental para provar esse caso para pedir à Assembléia em uma corrupção para que nossos clientes em nome de SR.

Além disso, depois disso, o campo de Erintuah e Mangapul imediatamente avançaram para a mesa do painel dos juízes e apresentaram a carta de solicitação para testemunhar o JC.

O juiz convidou e recebeu uma carta de solicitação apresentada por Erintuah e advogado de Mangapul.

“Sim, por favor. Bem. Nós aceitamos”, disse o presidente do painel de juízes Teguh Santoso.

 Três juízes Erintuah Damanik, Mangapul e Heru Hanindy

Sabe -se que o promotor acusou três juízes do Tribunal Distrital de Surabaya de receber um suborno de 1 bilhão de RP e SGD 308 mil ou equivalente a Rp 3,6 bilhões relacionados ao veredicto livre de Ronald Tannur sobre a morte de sua namorada, Dini será Afranti . Os três juízes foram Erintuah Damanik, Heru Hanindyo e Mangapul.

Este caso vem da escravidão legal de Ronald Tannur para a morte de seu amante, Dini será Afranti. A sra. Ronald Tannur, Meirizka Widjaja, então tentou libertar seu filho.

Ele também pediu a um advogado chamado Lisa Rahmat para cuidar do caso. Lisa Rahmat se reuniu com o ex -funcionário de Ma Zarof Ricar para encontrar o juiz do Tribunal Distrital de Surabaya que poderia condenar Ronald Tannur.

Em poucas palavras, o suborno é dado e Ronald Tannur é gratuito. Mais tarde, foi revelado que o veredicto livre era devido ao suborno.

O promotor também apresentou um apelo ao veredicto de Ronald Tannur. A Suprema Corte concedeu a apelação e Ronald Tannur havia sido condenado a 5 anos de prisão.