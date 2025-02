2 pessoas estão mortas depois de uma pequena colisão de avião no Arizona, dizem as autoridades

Pelo menos duas pessoas estão mortas após uma colisão no ar que envolve dois pequenos aviões no sul do Arizona, disseram as autoridades na quarta -feira.

O Conselho Nacional de Segurança de Transporte disse que está investigando a colisão perto de um aeroporto nos arredores de Tucson. O Departamento de Polícia de Marana confirmou duas mortes depois de responder ao acidente.

A Associated Press deixou uma mensagem com um porta -voz da polícia que estava procurando detalhes adicionais.

Na semana passada, um dos dois pilotos morreu em um jato particular de propriedade do cantor de Mötley Crüe Neil depois do avião Ele se desviou de uma pista no Arizona e atingir um avião de negócios.

Houve quatro grandes desastres de aviação na América do Norte no último mês, com o mais recente envolvido Um jato delta que se virou para o seu telhado enquanto aterrissam em Toronto e o choque mortal do plano de vizinhança no Alasca. No final de janeiro, 67 pessoas a bordo de um passageiro da American Airlines foram mortas quando um helicóptero do Exército caiu com ele em Washington, DC, que marcou o país. Mais desastre da aviação Desde 2001. Apenas um dia depois, um avião de transporte médico Com um paciente de uma criança, sua mãe e quatro a bordo colidiram com um bairro da Filadélfia em 31 de janeiro, explorando em uma bola de fogo que envolveu várias casas. Esse acidente matou sete pessoas, incluindo todas as pessoas a bordo, e feriu outras 19.