2 pessoas morreram de inundações e deslizamentos de terra em Bandar Lampung

JacartaAssim, VIVA – A chuva de alta intensidade corou a cidade de Bandar Lampung, província de Lampung, a partir de sexta -feira, 21 de fevereiro de 2025 às 01h00, o que resultou em inundações e deslizamentos de terra em várias áreas.

Leia também: Fortuner Driver ‘Leal’ Damri esfaqueou funcionários em Lampung, seu destino agora …

O chefe do data center de desastres, informações e comunicação do BNPB, disse Abdul Muhari, o incidente reivindicou 2 mortes e causou danos materiais a 1 unidade de habitação na área afetada.

O desastre ocorreu em dois distritos, a saber, o distrito de Tanjung Barat, a vila de Gedong e o distrito de Tanjung Senang, a vila de Pématang Wangi.

Leia também: Ele não aceitou repreender a cauda da estação de serviço, o motorista da fortuna para Damri Bus Kernet com uma faca

“Como resultado do deslizamento de terra, uma casa foi enterrada no chão, o que resultou em dois. As vítimas identificadas foram Haryadi Pabowo (36) e Rusmiati (36).

Enquanto isso, outra pessoa que estava na Câmara sobreviveu “, disse Muhari em seu comunicado, domingo, 23 de fevereiro de 2025.

Leia também: Bair se perfurou, um retrato de caminhões de lixo em Bandar Lampung, que é alarmante

A equipe BPBD da cidade de Bandar Lampung foi imediatamente para o local para evacuar e procurar vítimas, além de cooperar com a polícia nacional e os moradores locais.

Graças aos rápidos esforços do equipamento conjunto, o processo de evacuação pode ser bem realizado. Até o último sábado, a condição de inundações na área afetada se retirou gradualmente e os esforços para lidar com isso continuaram pelas autoridades.

“A cidade de Bandar Lampung BPBD continua realizando uma avaliação para garantir as necessidades dos moradores e as etapas de recuperação após desastres”, disse Muhari.

O BNPB exorta as pessoas que estão em áreas propensas a deslizamentos de terra e inundações para aumentar a vigilância, especialmente quando chove com alta intensidade dura muito tempo.

“Verifique se a rota de evacuação está disponível e facilmente acessível. Além disso, as informações oficiais do BPBD e do BNPB são sempre seguidas por precauções apropriadas”, disse ele.