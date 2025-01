20 panchayats costeiros em Ernakulam exigem inclusão de enchentes na lista de desastres

Cerca de 20 panchayats costeiros afectados no distrito de Ernakulam aprovarão resoluções exigindo que as cheias sejam incluídas na lista de catástrofes a nível estatal e nacional.

Os panchayats Ezhikkara e Edavanakkad já aprovaram uma resolução nesse sentido e a encaminharam ao governo estadual. Numa recente reunião de órgãos locais afectados, organizada pelo panchayat distrital, o Comissário de Assistência do Estado foi convidado a realizar visitas de campo para avaliar a situação. A reunião enfatizou que a inclusão das inundações das marés na Lei de Gestão de Desastres permitiria medidas mais rápidas, tais como compensação, mitigação e ajuda, incluindo a relocalização temporária.

“Mais de 12.000 hectares, incluindo fazendas Pokkali, em 20 órgãos locais ainda são afetados pelas enchentes. Em particular, a degradação dos solos está a ocorrer em locais críticos da Ramsar. Atualmente, os residentes das áreas afetadas são forçados a ficar, apesar de muitas casas estarem à beira do colapso”, disse CG Madhusoodhanan, CEO da Equinoct, um fornecedor de soluções de modelação comunitária com sede em Kochi.

No entanto, a Autoridade de Gestão de Desastres do Estado de Kerala (KSDMA) salientou que notificar as cheias das marés como um desastre dificilmente resolveria o problema. Em vez disso, os órgãos locais foram instados a convocar o 13º Grupo de Trabalho sobre Gestão de Desastres, Alterações Climáticas e Biodiversidade, e a atribuir os seus próprios fundos para planos de mitigação de longo e médio prazo.

“Os órgãos locais devem regular o uso da terra, determinando o que pode ser construído e como, de acordo com o código padrão indiano para construção em áreas baixas. Os planos de uso da terra sensíveis ao risco devem ser desenvolvidos em consulta com o planeador distrital. Eles deveriam incorporar as inundações das marés nos seus planos de gestão de desastres e depois contactar o Estado para obter mais ajuda”, disse Shekhar L. Kuriakose, secretário membro da KSDMA.

Os órgãos locais também planeiam conceber projetos, incluindo relatórios detalhados de projetos de dragagem, para garantir o bom fluxo de água nas massas de água como parte do plano anual para o exercício financeiro de 2025-26. Cada bloco panchayat comprará uma escavadeira flutuante e as obras de mitigação das enchentes serão incluídas no Esquema Nacional de Garantia de Emprego Rural Mahatma Gandhi.

“Será formulado um plano de ação com base nas recomendações dos órgãos locais afetados pelas enchentes. O apoio da KSDMA também será garantido para todos os esforços futuros”, disse o presidente distrital do panchayat e co-presidente da Autoridade Distrital de Gestão de Desastres, Manoj Moothedan.