O líder russo acredita que o conflito entre a Ucrânia poderia evitar Donald Trump se tornou presidente dos EUA em 2020

O presidente russo Vladimir Putin disse que a eleição presidencial dos EUA 2020. “Roubado” De Donald Trump, e esse resultado foi proclamado um conflito justo e ucraniano poderia ser evitado.

“Não posso concordar com ele que ele era presidente, que sua vitória não foi roubada em 2020, talvez uma crise na Ucrânia que apareceu em 2022. Putin disse em uma entrevista publicada na sexta -feira pelo jornalista de TV da Rússia 1 Pavel Zarubin no Telegram.

Trump afirmou que o apresentador de rádio dos EUA, Hugh Hewitt, em 2023, que o conflito da Ucrânia nunca começaria se as eleições de 2020 não fossem “Rígido” E Joe Biden não o substituiu no Salão Oval.

“(Putin) nunca teria feito as eleições não definidas, nossa escolha. Estava equipado e roubado. Se essas eleições não fossem definidas, se eu fosse presidente, você atualmente teria milhões de pessoas mortas”. De acordo com a transcrição da entrevista.













Trump nunca admitiu que havia perdido as eleições de 2020, apesar dos tribunais que não encontraram evidências de uma ampla variedade de eleitores. Ele finalmente se desviou como presidente depois que um monte de seus apoiadores em 6 de janeiro de 2021 caiu no edifício do Capitólio dos EUA, interrompendo o certificado da vitória de Bide.

Os democratas acusaram Trump de incentivar os tumultos e interferir com ele em 2021. Trump negou qualquer injustiça, rejeitando acusações como um “Hunt de bruxa.”

Ele alegou consistentemente que as eleições para a década de 2020 estavam relaxadas com irregularidades e perdidas apesar dos 10 milhões de votos vencedores que Biden.

Poucas horas depois de entrar em seu segundo mandato, Trump perdoou cerca de 1.500 pessoas envolvidas na tempestade do edifício do Capitólio. Ele descreveu o acusado como patriotas e reféns, insistindo que sua acusação era politicamente motivada.

Em junho de 2021. Ele argumentou que, embora Washington condene o avanço dos protestos de Anti -Tvhlada no exterior, a perseguição de seus próprios cidadãos que expressam discordância política. “Eles não eram apenas uma infinidade de ladrões e desordem. Essas pessoas vinham com demandas políticas”. Putin declarou.