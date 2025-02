2024 lerá tendências, engenharia e inovação de especialistas em massa

Yakarta, vivo – Bake n Cook (LBC) manteve com sucesso uma festa de cozimento: Asse juntos, que se tornou um ímã para assar amantes de Yakarta. Este evento leva a questão da inspiração do Eid Cake, que apresenta uma sessão de demonstração exclusiva de especialistas em pastelaria e apresenta as últimas tendências no mundo do cozimento para receber Idulfitri.

Os participantes que participaram tiveram a oportunidade de obter informações diretas de chefs profissionais que distribuíram suas técnicas e receitas mais altas. Mova -se ainda mais.

Nesta ocasião, vários tipos de bolos Eid modernos foram introduzidos para inspirar os participantes a criar pratos especiais em casa. Além disso, este evento também é um lugar para a interação para os amantes de assar as experiências e idéias criativas.

“O ‘Bake Demonsation Party: Bake Together’ não é apenas um lugar para os amantes de assar suas habilidades, mas também pretendem capacitar micro, pequenas e médias empresas (MSME) no setor culinário. Os dados do Ministério das Cooperativas e PME, em 2024, o número de MSME na Indonésia atingiu mais de 65 milhões de unidades, com o setor culinário como um dos mais desenvolvidos “, disse Rusli, proprietário da Bake N Cook.

Além disso, Rusli acrescentou: “O setor culinário na Indonésia continua mostrando um crescimento significativo. De acordo com os dados da Agência Central de Estatística (BPS), em 2020 havia 11.223 empresas culinárias em toda a Indonésia, com Dki Yakarta para se tornar uma província com o Maior número de empresas, atingindo 5.159 empresas “.

Como organizador, o Bake N Cook espera que, através das sessões interativas e educacionais apresentadas, os participantes possam aplicar diretamente o conhecimento e as habilidades adquiridas para desenvolver seus negócios de culinária. Com este programa, os atores MSME devem melhorar a qualidade do produto, expandir as redes de mercado e dar maior contribuição ao crescimento econômico nacional.