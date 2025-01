2024 não foi um bom ano para os condenados à morte que pediram clemência

Em 19 de dezembro, Kevin Ray Underwood tornou-se a última pessoa executada em 2024. Oklahoma o executou pelo assassinato de Jamie Rose Rolin, de 10 anos, em 2006.

Seis dias antes, o Conselho de Perdão e Liberdade Condicional de Oklahoma reuniram-se para considerar o pedido de clemência de Underwood. Ele apareceu por videoconferência e “pediu desculpas à família de Bolin, à sua família e aos presentes no tribunal que tiveram que ouvir os detalhes do crime”.

Underwood disse ao conselho que “bloqueou a maior parte de sua memória daquele dia. ‘Mas quando penso nisso, sinto muita dor.’”

Seus advogados tentaram salvar a vida de Underwood convencendo o conselho de que “ele é um ‘homem profundamente doente’ digno de misericórdia”. Eles argumento que sua sentença deveria ser comutada devido “ao trauma de infância, transtorno do espectro do autismo não diagnosticado, transtorno bipolar, transtorno de estresse pós-traumático, fobia social e outros problemas de saúde mental que ele enfrentou”.

O vice-procurador-geral Aspen Layman, representando o estado, marca sua narrativa era uma “‘história revisionista’ do passado de Underwood que estava sendo usada para justificar misericórdia em seu nome”. Layman argumentou que Underwood “deveria ter a mesma misericórdia que foi demonstrada a Bolin: nenhuma”.

“Embora nós, como sociedade esclarecida, possamos dar graça àqueles que lutam contra doenças mentais”, continuou ele, “ainda podemos esperar que se abstenham de conspirar o assassinato, a violação, a tortura e o canibalismo de crianças de 10 anos. ” garotas.”

o tabuleiro acordado e votou por unanimidade para negar a clemência.

Underwood não foi o único que perdeu a luta por misericórdia naquele ano. Embora o ex-presidente Joe Biden tenha tornado o ano de 2024 memorável para os que estão no corredor da morte ao trajeto as sentenças de 37 presidiários federais que aguardam execução e, embora deixem o governador da Carolina do Norte, Roy Cooper (D) ganhou as manchetes com um mudança de última hora Das sentenças de 15 dos 136 presos no corredor da morte em seu estado, o caso de Underwood foi o mais típico.

Se não fosse pela ação de Cooper, 2024 teria sido o primeiro ano desde 2016 em que nenhum estado concedeu clemência a qualquer prisioneiro no corredor da morte.

Local após local, conselhos de clemência e governadores fizeram ouvidos moucos às alegações de que erros judiciais, doenças mentais ou reabilitação justificavam misericórdia. Para terem mais sucesso no futuro, os advogados que representam os reclusos no corredor da morte terão de adaptar novas estratégias e concentrar-se na educação dos conselhos de clemência e dos governadores sobre o lugar especial da misericórdia no sistema de pena de morte.

Para contextualizar o ano de 2024, devemos notar que, ao longo do último meio século, nunca foi fácil para os reclusos no corredor da morte obter clemência. Por exemplo, em 2023, apenas um deles foi bem sucedido quando o governador de Maryland, Larry Hogan (R), perdoou John Huffington alegando que suas “convicções estavam erradas”.

Em 2021, mais um ano com apenas uma clemência capital, apenas o governador de Oklahoma, Kevin Stitt (R) comutou a pena de morte de Julius Jones com base em “preocupações sobre a idade de Jones no momento do crime e sérias dúvidas sobre sua culpa”.

Desde 1976, 365 condenados à morte receberam clemência em nível estadual e federal. Pode parecer um número considerável, mas como afirmam os professores de direito Carol e Jordan Steiker observação“A era moderna da pena capital nos Estados Unidos… assistiu a um declínio impressionante no uso do perdão capital, que tinha sido uma prática substancial e rotineira… mesmo nos estados que mais utilizavam a pena de morte.”

E na era moderna, quando os governadores concediam clemências a reclusos no corredor da morte, eram frequentemente, como no caso de Biden, clemências em massa emitidas como um passo para a abolição da pena de morte nos seus estados.

Os exemplos incluem o que o governador do Novo México, Tony Anaya (D), fez em 1986, quando esvaziou o corredor da morte de seu estado concedendo clemência a cinco homens. Novo México abolido a pena de morte em 2009.

Em janeiro de 2003, o governador de Illinois, George Ryan (R) perdoado quatro pessoas e comutou as sentenças de 167 presos no corredor da morte. Illinois abolido a pena de morte oito anos depois.

Outras comutações em massa de sentenças de morte ocorreu em Nova Jersey, em 2007, e no Oregon, em 2022. Ambos foram rapidamente seguidos pelo fim da pena de morte nesses estados.

Nos últimos 50 anos, apenas cerca de um terço das clemências concedidas basearam-se em determinações individualizadas. Em esses casos, Os funcionários executivos “citam frequentemente sentenças desproporcionais, possível inocência e factores atenuantes, como deficiência intelectual ou doença mental, como razões para conceder clemência em casos de pena capital”.

Mas nada disso importava em 2024 até a decisão de última hora de Cooper.

No início deste ano, parecia que Oklahoma iria quebrar a seca de indultos de 2024 quando, em agosto, o Conselho de Perdões e Liberdade Condicional votei 3-2 para recomendar clemência para Emmanuel Littlejohn. seus advogados convencido Ele disse-lhes que Littlejohn tinha sido tratado injustamente porque o seu co-réu recebeu uma sentença de prisão perpétua sem liberdade condicional, enquanto Littlejohn recebeu uma sentença de morte.

Mas o governador Stitt não ficou convencido. Ele explicou por que não seguiu a recomendação do conselho: “Um júri o considerou (Littlejohn) culpado e o sentenciou à morte. A decisão foi confirmada por vários juízes. “Como governador da lei e da ordem, é difícil para mim anular unilateralmente essa decisão.” Littlejohn foi executado em 26 de setembro.

Os argumentos sobre a inocência e o preconceito racial não tiveram melhor resultado em motivar as autoridades estatais a conceder clemência este ano.

Vejamos o caso de Marcellus Williams, sobre quem escrevi em agosto passado. Condenado no Missouri pelo assassinato de Felicia Gayle em 1997, condenação de Williams era “Com base no depoimento de duas testemunhas oculares que foram pagas pelo seu depoimento. “Nenhuma evidência de DNA o liga ao crime.” Se isso não bastasse, corra suco um papel na seleção do júri, com o promotor eliminando seis potenciais jurados negros, deixando apenas um para servir.

Governador Mike Parson (R) ainda negado clemência, justificando sua decisão dizendo que Williams havia “esgotado o devido processo e todas as vias judiciais”. Williams foi executado em setembro.

Parson, como Stitt, confuso o que os tribunais fazem em casos capitais com o que o perdão permite que os governadores façam.

Os Steiker culpa o que eles chamam de “complacência injustificada”. A revisão judicial, sugerem eles, não deve “deslocar… a necessidade de intervenientes externos ao poder judicial reforçarem os compromissos da jurisprudência do (Supremo) Tribunal sobre a pena de morte”. Até mesmo o ex-presidente da Suprema Corte dos Estados Unidos, William Rehnquist, um fervoroso defensor da pena capital, reconheceu que o perdão era um “sistema de segurança” em nosso sistema judicial “falível”.

Ironicamente, o fracasso quase total dos governadores em conceder clemência em casos capitais este ano pode reflectir o progresso que os abolicionistas fizeram na Mudar as atitudes públicas sobre a pena de morte.. Essa mudança, por sua vez, tornou mais difícil para promotores em Oklahoma, Missouri e outros lugares persuadir os júris a impor novas sentenças de morte.

À medida que isto aconteceu, os funcionários dos estados que mantêm a pena capital tornaram-se mais relutantes em desistir das sentenças de morte que já obtiveram. À medida que este país se aproxima da abolição da morte como punição, esse progresso não é um bom presságio para os presos no corredor da morte, que pedirão para ter as suas vidas poupadas em 2025.

Austin Sarat Ele é professor William Nelson Cromwell de Jurisprudência e Ciência Política no Amherst College. As suas opiniões não refletem necessariamente as do Amherst College.

