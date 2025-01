2025 Orçamento da União: O que os agricultores querem?

Levando em consideração os dez orçamentos anteriores do governo liderados pelo BJP liderado pelo primeiro -ministro Narendra Modi, não há nada que os agricultores e trabalhadores agrícolas da Índia possam esperar do orçamento da próxima união de 2025 (décimo primeiro), exceto os mais ataques cruéis em sua subsistência . Sob as frases fumadas curtas no seu poço -ser.

Para colocar sem arredores, agora está claro que todos os orçamentos anteriores do regime de Modi engordaram um punhado de empresas nacionais de amigos e capital financeiro internacional e apertaram todas as seções de trabalhadores, agricultores e trabalhadores agrícolas em particular.

A ascensão do agressivo Donald Trump à presidência dos Estados Unidos aumentará ainda mais as pressões imperialistas sobre todos os setores da economia indiana, incluindo a agricultura.

O último orçamento do sindicato de julho de 2024 reduziu o subsídio alimentar em ₹ 7.082 milhões de rúpias e subsídios de fertilizantes devido a uma impressionante ₹ 24.894 milhões de rúpias. A alocação da Lei de Garantia de Emprego Rural Mahatma Gandhi (MNGrega) de ₹ 86.000 milhões de rúpias foi menor do que a quantia realmente passou no ano anterior. As atribuições gerais para agricultura e setores aliados diminuíram de 5,44% em 2019 para 3,15% em 2024.

Todas essas medidas desastrosas estão sendo tomadas apesar dos dados do Escritório Nacional de Registros de Crimes (NCRB), que indicam que 1.00.474 agricultores e trabalhadores agrícolas cometeram suicídio nos oito anos do regime de Modi, entre 2015 e 2022.th de 127 países. Esses números são uma indicação marcada e trágica da crise agrária da Índia.

Dois riscos pró-corporativos

Como um colecionador de cortina sinistro do orçamento de 2025, o regime de Modi em 25 de novembro de 2024 apresentou o projeto do mercado nacional de marketing agrícola (NPFAM). A NPFAM visa contrabandear pela porta traseira algumas disposições pró-corporativas importantes das três controversas leis agrícolas, nas quais o governo central foi forçado a revogar após a luta icônica de agricultores de um ano liderados pelo Samyukta Kisan Morcha (SKM) 2020 -21. Já houve grandes protestos de agricultores em todo o país contra a NPFAM em dezembro e janeiro. A principal demanda dos agricultores é que a NPFAM deve ser retirada imediatamente.

O governo central decidiu notificar e implementar os quatro códigos de trabalho odiados a partir de abril de 2025. Aproveitando a pandemia Covid-19, esses anti-trabalhadores e códigos de trabalho pró-corporativos ficaram presos no Parlamento em setembro de 2020, logo após as três fazendas leis. No entanto, devido à forte resistência da classe trabalhadora, eles não puderam ser implementados nos últimos cinco anos. Uma luta maciça, incluindo uma greve geral convocada pelos sindicatos centrais (CTU), está em cartões contra a implementação de códigos de trabalho. Eles devem ser revogados, como as leis da fazenda.

Demanda de MSP e isenção de empréstimo

O primeiro e mais vital problema para os agricultores do país hoje é o apoio jurídico mínimo (MSP) a uma taxa de C2+50%, que é uma vez e meio do custo integral de produção, conforme recomendado pelo DRA. A maioria dos agricultores não recebe nenhum MSP e está à mercê de comerciantes particulares que os lançarão sem piedade. Eles nem podem recuperar seus custos de produção. O MSP foi uma promessa feita por Narendra Modi e o manifesto do partido Bharatiya Janata (BJP) em 2014. Agora, eles mantêm um silêncio ensurdecedor sobre isso. Mas, a menos que isso seja feito, começará a resolver a crise agrária. Eles terão que fazer disposições orçamentárias para implementar isso.

O segundo problema é o crescente custo de produção. As taxas de todos os insumos agrícolas estão aumentando rapidamente. A demanda pelos agricultores do orçamento deste ano é que o governo reduz os preços de fertilizantes, sementes, inseticidas, diesel, água e eletricidade. Se os agricultores receberem MSP a C2+50%, o custo de produção deve ser reduzido substancialmente.

O governo pode reduzir esses preços impondo controles rígidos através do orçamento de empresas que agora são os principais produtores desses suprimentos. Anteriormente, a maioria dessas contribuições era produzida pelo setor público. O orçamento deve apoiar as empresas do setor público na produção de fertilizantes, sementes e inseticidas. Este governo fala sobre auto -suficiência, mas não faz nada para melhorar a auto -suficiência. Isso é evidente no caso de fertilizantes. O orçamento também deve aumentar abruptamente os subsídios para insumos e desembolsos em agricultura e setores aliados.

A terceira demanda por esse orçamento é uma isenção única de empréstimo pelo governo central para todos os agricultores pobres e trabalhadores agrícolas. A menos que isso seja feito, os suicídios agrícolas e a alienação da terra não podem ser evitados. As isenções de empréstimos parciais foram concedidas pelo governo central em 1990 e 2008. O regime de Modi descartou os empréstimos de seus amigos corporativos Cryn em valor de ₹ 14,46 lakh crore nos últimos dez anos. Mas uma única paisa de empréstimos agrícolas não foi renunciada, apesar dos suicídios agrícolas alarmantes e crescentes.

A política de crédito pró-corporativa da era neoliberal, que é fortemente inclinada contra os pobres e agricultores de mídia e trabalhadores agrícolas, deve ser verificada radicalmente. Essa é a única maneira de eliminar a dependência do campesinato dos credores privados usurários. Isenção de empréstimo, reduzindo o custo de produção e garantindo o MSP a uma taxa C2+50% deve ser feita em conjunto. Se feito, a maior parte da crise no setor agrícola pode ser tratada.

Seguro de culturas, irrigação, energia

O quarto problema é relevante no contexto das mudanças climáticas. À luz de secas regulares, inundações, chuvas não sazonais e tempestades de granizo, deve haver um esquema abrangente de seguro de colheita, que é totalmente diferente da falência Pradhan Mantri Bima Yojana (PMFBY). Vários estados optaram por sair. Alguns estados começaram seus próprios esquemas. Isso ocorre porque o PMFBY está claramente trabalhando no interesse das companhias de seguros e não dos agricultores. Uma provisão orçamentária deve ser feita para um esquema de seguro abrangente que ajuda os agricultores.

O quinto ponto é a questão da irrigação e do poder. O investimento do setor público em irrigação e energia foi reduzido abruptamente na última década. Esses setores são entregues a empresas privadas e, portanto, o custo da água e da energia está aumentando. O setor privado não pode investir o dinheiro que um governo pode, por exemplo, na construção de barragens e canais. A questão da irrigação deve ser abordada pelo governo da União. Vários projetos de irrigação são incompletos em todo o país. Se eles forem concluídos, uma grande seção da Terra irrigará. Portanto, o orçamento deve fazer disposições para concluir esses projetos de irrigação.

Também no setor de eletricidade, sem investimento público, será difícil garantir um suprimento de eletricidade estável e barato. A produção de energia está agora em grande parte sob o controle de casas corporativas de monopólio como Adani, Ambani, Tata, etc. Os medidores inteligentes devastarão para todos os consumidores, tanto rurais quanto urbanos. As lutas da classe trabalhadora se opõem à privatização do poder.

MGENERA e problemas terrestres

O sexto problema é sobre a expansão do MNGELA. Desde que o governo de Modi chegou ao poder, está tentando morrer de fome nos fundos. O número médio de dias de trabalho por ano foi reduzido para apenas 45, em vez dos 100 obrigatórios. O governo deve aumentar os salários do MNGELA para ₹ 600 e o número de dias de trabalho para pelo menos 200. É um salva -vidas para trabalhadores rurais e agrícolas e isso ajudará a aumentar seu poder de compra.

O sétimo ponto, que é crucial, é a questão da Terra. Na prática, o governo do BJP mudou o slogan de ‘terra para cana’ para ‘terra para empresas’. Na violação total da lei de aquisição de terras de 2013, há uma enorme aquisição de terras agrícolas por casas corporativas. O governo está sendo levado por terras tribais e entregue às empresas para mineração e indústria sem fazer qualquer compensação. A aquisição de terras deve ser feita apenas quando estritamente necessário para fins públicos e que também estritamente, de acordo com a lei de 2013. A Lei dos Direitos Florestais (FR) deve ser implementada e terras florestais adquiridas nos nomes das tribos que a cultivam por gerações. As mulheres devem receber a mesma participação em propriedades e propriedades. Os modos de produção associados, como cooperativas e coletivos, devem ser seriamente explorados.

De onde virão os recursos?

A pergunta é sempre feita: onde os recursos virão para tudo isso? O governo da União deve impor impostos sobre a riqueza e o imposto sobre herança, que constantemente se recusou a fazer. De acordo com a lista bilionária da Forbes, o número de bilionários na Índia aumentou de 109 em 2014 para 200 em 2025. Sua riqueza combinada agora é de US $ 1,1 bilhão. O relatório da Oxfam sobre a desigualdade na Índia, com razão “sobrevivência dos mais ricos”, diz que um por cento dos índios mais ricos tem 40,1% da riqueza do país, enquanto 50% menor da população tem apenas 3%. A Índia se tornou uma das sociedades mais desiguais do mundo hoje.

O governo também reduziu consideravelmente o imposto corporativo. Isso deve ser revertido. A Índia é um país com uma das taxas mais baixas de imposto corporativo. Todos os anos, o país está perdendo ₹ 1,45 lakh milhões de rúpias devido ao corte de impostos corporativos. Em um desenvolvimento chocante, o governo do sindicato no orçamento de 2024-25 agora está ganhando mais imposto de renda (30,9%) do que o imposto corporativo (26,5%). Está reduzindo o imposto de renda em todas as áreas, em vez de fornecer alívio à classe média e fazer com que os ricos paguem mais. Basicamente, os impostos diretos devem ser aumentados e os impostos indiretos são reduzidos. A evasão fiscal deve ser interrompida por métodos rígidos.

Os agricultores querem que este governo tenha um resto radical e abrangente de todos os seus orçamentos anteriores. Essa é, obviamente, uma tarefa difícil. Mas, a menos que isso seja feito, a crise agrária e os distúrbios dos agricultores não diminuirão. E um dia, eles vão ferver!

(Ashok Dhawale é membro do oficial político da CPI (M)e o presidente nacional de toda a Índia Kisan Sabha)