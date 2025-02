2025 Orçamento da União: uma reflexão do compromisso do Centro de construir um ecossistema industrial resistente e dinâmico

R. Nandini, Presidente, CII, região sul diz que os anúncios no orçamento de 2025 incorporam a visão do governo de capacitar a economia, criar empregos e aumentar o crescimento sustentável | Crédito da foto: The Hindu

O orçamento de hoje, anunciado pelo Ministro das Finanças da União, Nirmala Sitharaman, recebeu uma resposta extremamente positiva de todo o país. Ao apresentar seu oitavo orçamento consecutivo, o Ministro das Finanças introduziu uma série de iniciativas transformadoras que são um passo significativo para promover o crescimento econômico, o emprego e a criação de inclusão, que reflete o compromisso do governo de construir um ecossistema industrial resistente e dinâmico.

A Pesquisa Econômica apresentada no Parlamento em 31 de janeiro apontou que a abordagem do governo é capacitar os cidadãos por meio de educação, assistência médica, desenvolvimento de habilidades e desenvolvimento da infraestrutura social. Todos esses aspectos tiveram um progresso significativo. Melhorias adicionais ainda podem ser aprimoradas melhorando os sistemas de entrega por meio de inovação e tecnologia.

Ele também disse que, para capitalizar completamente o dividendo demográfico, é bem reconhecido que a criação de empregos de qualidade que oferecem vida sustentável é crucial. Ao priorizar a necessidade, melhoria e nova habilidade, o governo pretende alinhar a força de trabalho com as demandas globais, melhorando a empregabilidade nacional e internacional.

O orçamento da União possui 10 áreas de abordagem ampla, que incluem uma rota de crescimento inclusiva, que permite o desenvolvimento liderado pelo emprego e investem em pessoas, economia e inovação.

De acordo com isso, o esquema Bharatiya Bhasha Pustak anunciado no orçamento digitalizará os livros de idiomas indianos para a educação e cinco centros nacionais de excelência para satisfação, desenvolvidos com experiência global, apoiarão o desenvolvimento da força de trabalho. Além disso, um centro de excelência em inteligência artificial para a educação, com um desembolso de ₹ 500 milhões de rúpias, reforçará o panorama tecnológico da Índia.

A educação médica verá um grande impulso com 10.000 assentos adicionais, com o objetivo de um total de 75.000 novos assentos nos próximos cinco anos. Os centros de câncer de viveiro serão estabelecidos em todos os hospitais distritais, melhorando o acesso ao tratamento crítico do câncer. Além disso, o governo expandiu a lista de medicamentos personalizados, incluindo 36 medicamentos para salvar vidas, juntamente com novos medicamentos para doenças raras, câncer e doenças crônicas.

Para dar um impulso aos programas de pesquisa, nos próximos cinco anos, o governo fornecerá 10.000 bolsas de estudos para pesquisas tecnológicas no IIT e IISC com maior apoio financeiro sob o esquema de bolsas de pesquisa de PM.

O governo também anunciou várias iniciativas de desenvolvimento social. Saksham Anganwadi e Poshan 2.0 fortalecerão a nutrição infantil, enquanto a Atal Tinkering Labs verá 50.000 laboratórios estabelecidos em escolas do governo dentro de cinco anos. Nas áreas rurais, a conectividade de banda larga atingirá todas as escolas secundárias do governo e centros de saúde primários, promovendo crescimento eqüitativo em todo o país.

Em um movimento para incentivar o empreendedorismo feminino, um novo esquema destinado às empresas pela primeira vez, especialmente mulheres e castas programadas e tribos programadas, oferecerá empréstimos finais de até ₹ 2 milhões a cinco lakh de novos proprietários de proprietários de empresas nos próximos cinco anos. Esta iniciativa está alinhada com a ambição do país de alcançar Viksit Bharat até 2047.

Essas medidas coletivas incorporam a visão do governo para capacitar a economia, criar empregos e aumentar o crescimento sustentável, estabelecer uma base sólida para a Índia resistente e inclusiva até 2047.

R. Nandini é presidente, CII, região sul e presidente, Chandra Textiles Limited