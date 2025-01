Aqui estão as minhas previsões políticas ousadas e irónicas para o Ano de Nosso Senhor 2025. Revisarei as minhas previsões no final do ano se a América de Trump (por muito tempo que ele reine e ruína!) ainda goza de liberdade de imprensa.

O declínio e ascensão de Matt Gaetz

O ex-deputado Matt Gaetz (R-Flórida) foi uma das grandes histórias de 2024, e sua saga lendária continuará em 2025. O homem que foi a primeira escolha de Donald Trump para ser procurador-geral relutantemente retirou-se de consideração após o Comitê de Ética da Câmara descobriu que as acusações de aventuras sexuais alimentadas por produtos farmacêuticos eram demais para Sin City, no Potomac.

Mas você não pode reprimir um homem mau. Ele começou seu retorno no início de 2025, quando anunciou que concorreria ao cargo de governador da Flórida em 2026 para suceder o atual Ron DeSantis, que deixou o cargo para se tornar o novo co-apresentador do “Dancing in The Stars” ao lado do ex-deputado. Marjorie Taylor Greene (R-Ga.). A popularidade do show dá origem à nova mania da dança, o “laser espacial judeu” que varre o universo.

O senador Rick Scott (R-Flórida) foi a inspiração para o retorno de Gaetz. Os moradores da Flórida elegeram Scott para dois mandatos como governador e senador após a assinatura que ele liderou, Colômbia/HCAfoi multado 1,7 bilhão de dólares pelos federais por fazer reivindicações fraudulentas do Medicare e Medicaid.

Depois disso, os supostos flertes sexuais de Gaetz e sua afinidade com a pólvora boliviana empalideceram em comparação.

O novo governador rapidamente transforma Miami na moderna Sodoma e Gomorra. Mas o seu sucesso excessivo dura pouco, pois um tsunami gigante transforma a sua fossa de corrupção numa coluna de sal. Mas nem tudo está perdido. A intensidade das mudanças climáticas causadas pela eliminação da Agência de Proteção Ambiental condena Miami, mas transforma a cidade deserta de Las Vegas em um paraíso tropical úmido onde Donald passa a residir permanentemente depois que Mar-a-Lago afunda lentamente no pôr do sol

Elon Musk bate e queima

A ascensão de Elon Musk à presidência da maioria mínima na Casa dos Horrores do Partido Republicano ocorreu após a saída do presidente apenas nominal, Mike Johnson. O endosso de Trump resgatou temporariamente o traseiro arrependido do futuro ex-presidente. Mas pouco depois da votação para retirar fundos e encerrar o governo federal, Johnson ergueu as mãos horrorizado e partiu em desgraça em busca de pastagens mais seguras como treinador de leões e tigres no circo itinerante MAGA de Trump, patrocinado pela Tesla Corporation e pela Truth Social.

Mas o breve mandato de Musk como porta-voz ruiu e queimou rapidamente. Nem mesmo ele conseguiu sobreviver à brutal guerra interna na Pequena Casa dos Horrores do Partido Republicano. Trump veio em seu socorro. Em prisão domiciliar na Avenida Pensilvânia, 1600, o presidente emite uma ordem executiva tornando o proprietário do local anteriormente conhecido como Generalíssimo Supremo de Trump das Forças Armadas dos Estados Unidos no Twitter. O que poderia dar errado?

A batalha pela Groenlândia

A Gronelândia foi o primeiro passo na grande ambição imperial de Trump de dominar o mundo total. Devido à sua proximidade com os Estados Unidos, o Canadá poderia ter sido o primeiro. Mas o novo presidente deixou claras as suas prioridades quando declarou: “Para fins de segurança nacional e liberdade em todo o mundo, os Estados Unidos da América consideram a propriedade da Gronelândia uma necessidade absoluta”.

Planejar o ataque americano à Groenlândia, com o codinome Whiskey Tango Foxtrot, parecia simples no papel. Mas Musk aprendeu da maneira mais difícil que o general Helmuth Von Moltke, um estrategista militar prussiano, estava certo quando disse: “nenhum plano de batalha sobrevive ao primeiro contato com o inimigo” ou algo parecido em alemão.

A incursão no território soberano da Dinamarca, claro, marcou o fim da aliança da NATO, que era o velho sonho do querido líder Trump e um pesadelo para o mundo livre.

A corajosa marinha dinamarquesa, juntamente com o movimento de independência nativo da Gronelândia, deixaram para trás as suas diferenças e uniram forças para resistir à dominação americana. As forças conjuntas montaram uma resistência costeira determinada, mas acabaram por ceder à blitzkrieg de Musk. O atraso proporcionou tempo e espaço para que os bravos combatentes indígenas pela liberdade travassem uma ação de contenção no interior contra os ataques americanos.

O ataque acabou se tornando uma guerra de desgaste, mas a cavalaria veio em seu socorro no Norte congelado. Num ataque preventivo pela sua liberdade, o Canadá e os vizinhos escandinavos da Dinamarca juntaram-se à luta, enviando milhares de soldados resistentes ao frio para os confins da tundra ártica para ajudar na valente defesa dentro da ilha.

A Inglaterra e a França simpatizaram com a causa dos dinamarqueses em dificuldades, mas não puderam ajudar, pois estavam ocupadas tentando conter os exércitos russos à vista da Torre Eiffel que sitiava Paris.

O agravamento do conflito forçou Musk a retirar as forças terrestres, navais e aéreas dos EUA de teatros de guerra “seguros”, como o Médio e o Extremo Oriente, para lutar pelo Grande Norte Branco.

Estes reforços americanos foram auxiliados e encorajados pelos exércitos russo e norte-coreano recém-saídos da conquista da Ucrânia. Assim que acabar com a resistência da NATO na Europa Ocidental, Vladimir Putin, com a ajuda de Trump, poderá em breve ter aquela ponte para a América do Norte que o senhor da guerra há muito cobiça.

Isso é tudo por enquanto! 2025 pode ser o ano de Trump. Mas aqueles que têm pouca fé não devem se desesperar porque é sempre mais escuro antes do amanhecer. O anúncio dos resultados das eleições intercalares de 2026, que devolveram o controlo legítimo da Câmara ao Partido Democrata, irá animá-lo à medida que Herr Trump perde o controlo da democracia nos Estados Unidos.

Brad Bannon é estrategista nacional democrata e CEO da Bannon Communications Research, que realiza pesquisas para democratas, sindicatos e grupos progressistas. Hospeda o popular podcast progressista sobre poder, política e política, Prazo DC com Brad Bannon.





