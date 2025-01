23 espécies de moscas sugadoras de sangue registradas nas ilhas Andaman e Nicobar

Pesquisadores do Zoological Survey of India (ZSI) identificaram 23 espécies de moscas hematófagas, 13 delas registradas pela primeira vez no país, nas ilhas Andaman e Nicobar.

Esses pequenos insetos, também chamados de mosquitos, são semelhantes em aparência às moscas, mas estão mais intimamente relacionados aos mosquitos em seus hábitos alimentares. Pertencem ao gênero Culicoides e são localmente chamados bhusi arquivos.

As descobertas foram publicadas na última edição da revista internacional. Parasitas e vetoresmarcando o primeiro estudo exaustivo destes insectos no arquipélago. Os autores do estudo são Koustav Mukherjee, Surajit Kar, Atanu Naskar, Chandrakasan Sivaperuman e o diretor da ZSI, Dhriti Banerjee.

Segundo o estudo, essas moscas se alimentam do sangue de gado, como ovelhas, cabras e vacas, além de animais selvagens, como veados. Particularmente preocupantes são cinco espécies conhecidas por transmitirem o vírus da língua azul, uma doença que pode ser fatal para o gado.

A doença da língua azul se manifesta por meio de sintomas que incluem coloração azulada da língua, febre, inchaço facial e salivação excessiva. Pode potencialmente causar a morte de animais afetados e representa uma ameaça significativa para a pecuária e a economia agrícola.

“A presença de múltiplas espécies de Culicoides, particularmente as responsáveis ​​pela transmissão do vírus da língua azul, exige vigilância regular e medidas de controlo adequadas nas ilhas Andaman e Nicobar. Isto é especialmente crucial dada a importância da região como um importante destino turístico”, disse o Dr. Banerjee.

O estudo, realizado em 2022 e 2023, revelou que 17 das 23 espécies identificadas picam seres humanos, embora nenhuma transmissão de doenças humanas tenha sido relatada. “É necessário um estudo sistemático de todo o arquipélago para compreender o papel destes insectos na transmissão de doenças”, disse o Dr. Naskar, chefe da secção de dípteros do ZSI.

Os investigadores não descartaram a possibilidade de registar mais espécies de Culicoides uma vez que muitas áreas do arquipélago permanecem inexploradas. “Além de continuar a nossa investigação, estamos a realizar estudos populacionais e genéticos destas moscas”, disse o Sr. Mukherjee, investigador principal.

Um total de 3.529 Culicoides adultos foram capturados durante o estudo, representando cinco subgêneros e três grupos de espécies não localizadas. As 13 novas espécies registradas para a Índia são C. barnetti, C. gouldi, C. flaviscutellaris, C. flavipunctatus, C. hui, C. histrio, C. guttifer, C. perornatus, C. okinawensis, C. quatei, C. obscurus, C. coronalis e C. .

A fauna indiana de Culicoides inclui atualmente 93 espécies válidas, muitas das quais são reconhecidas como vetores confirmados ou potenciais de importantes patógenos para a saúde animal.

Culicoides, um grande gênero da família Ceratopogonidae com distribuição cosmopolita, excluindo a Nova Zelândia e a Antártida, inclui espécies que estão entre os menores membros hematófagos da ordem Diptera.

Os mosquitos desta família estão ganhando muita atenção devido ao seu papel como vetores de quase 60 vírus, 40 protozoários e 24 nematóides filariais, afetando não apenas o gado e a vida selvagem, mas também os seres humanos.