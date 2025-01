24, Akbar Road: Envolto em suas paredes, a história do Congresso e muito mais

Se as paredes pudessem falar, 24, Akbar Road escreveria um livro sobre os dias do Raj, sobre a Birmânia dos anos 1960 e, acima de tudo, sobre os dramáticos altos e baixos do Congresso que estava sediado nas suas espaçosas instalações há 47 anos.

Sempre mais do que um endereço, o bangalô da era Lutyens que testemunhou muitas histórias e segredos cede seu lugar como centro nevrálgico político na quarta-feira (15 de janeiro de 2025), quando o partido da oposição se muda para seu novo escritório, Indira Gandhi Bhawan, Kotla. Rodovia a poucos quilômetros de distância.

O bangalô Akbar Road já abrigou Sir Reginald Maxwell, que era membro do conselho executivo do vice-rei Lord Linlithgow. Foi também a casa da adolescente Aung San Suu Kyi em 1961, quando sua mãe foi nomeada embaixadora na Índia.

No entanto, o Congresso tem sido o seu pilar. Mais do que apenas um escritório do partido, as instalações localizadas em amplos jardins testemunharam o mandato de sete presidentes do Congresso.

É a constante na história do Congresso (e, através dele, do país) à medida que o partido navegava pelas reviravoltas da política indiana ao longo das décadas.

Veteranos de festas e românticos concordam que comodidades modernas e uma área maior são a necessidade do momento, mas a conexão emocional e o desenrolar da história associados ao endereço 24, Akbar Road sempre permanecerão fortes.

Numa manhã fria de Janeiro de 1978, uma equipa de 20 trabalhadores do Congresso separatista liderado por Indira Gandhi entrou no seu complexo, os primeiros membros do Congresso a fazê-lo.

É mais um janeiro frio. E então, como agora, o Congresso está de volta à Oposição, enfrentando desafios eleitorais crescentes, como aconteceu após a Emergência sob o governo de Indira Gandhi e lutando por um regresso.

Um bangalô Tipo VII no coração de Delhi, 24, Akbar Road, em Lutyens, foi então atribuído a G. Venkatswamy, um parlamentar de Rajya Sabha de Andhra Pradesh que escolheu ficar do lado de Indira Gandhi em um momento em que a maioria dos líderes do Congresso se distanciaram de dela. temendo represálias do então governante Partido Janata.

A história de como e em que circunstâncias o partido se moveu e o contato anterior da liderança com a história está bem documentado no livro do comentarista político Rasheed Kidwai. Rua Akbar, 24.

Suu Kyi, que mais tarde se tornou laureada com o Prémio Nobel da Paz e líder do movimento pelos direitos humanos e pela democracia em Mianmar, tinha “apenas quinze anos e usava tranças no seu cabelo longo e grosso quando chegou ao número 24 da Akbar Road”. com sua mãe. Daw Khin Kyi, viúva de Aung San, que foi nomeada embaixadora de Mianmar na Índia”, escreve Kidwai.

“Naquela época, 24 Akbar Road chamava-se Burma House, que é como Jawaharlal Nehru a chamou em reconhecimento ao status especial de Daw Khin Kyi”, diz ele.

A casa, construída por Sir Edwin Lutyens entre 1911 e 1925, é considerada um exemplo excepcionalmente excelente de uma combinação da arquitetura colonial britânica e do novo estilo modernista.

À medida que o Congresso abraça o novo, muitos recordarão o seu tempo em 24 Akbar Road como uma mistura eleitoral, mas reconhecerão que ele testemunhou a formação da história indiana durante décadas.

O período pós-emergência foi um período de testes para Indira Gandhi. Mohammad Yunus, um leal à família, ofereceu sua residência, 12, Willingdon Crescent, à família Gandhi como residência privada. Assim, tornou-se a casa de Indira, Rajiv, sua esposa Sonia, seus filhos, Rahul e Priyanka, Sanjay, Maneka e cinco cães, todos se mudando para lá.

A partir do dia 12, o Willingdon Crescent ficou lotado e, a partir do dia 24, a Akbar Road foi escolhida como a nova sede oficial do Congresso.

“Em frente à residência do Chefe da Força Aérea Indiana e da unidade de vigilância política do Bureau de Inteligência, consistia em cinco quartos escassamente mobiliados, uma sala de estar, uma sala de jantar e um quarto de hóspedes. negligência e “O jardim era uma confusão de sebes rebeldes e uma profusão de ervas daninhas”, diz o Sr. Kidwai em seu livro.

Quando o Congresso finalmente mudou para 24 Akbar Road, sob a liderança de Indira Gandhi, o escritório rapidamente se tornou sinônimo do grande e antigo partido e do teatro de muitas decisões e dramas históricos.

Quem pode esquecer o regresso do Congresso em 1980, quando Indira Gandhi regressou ao poder, os acontecimentos dramáticos que viram a derrubada de Sitaram Kesri e a Sra. Sonia Gandhi assumir a liderança do partido, as vitórias consecutivas do Lok Sabha em 2004 e 2009? e as derrotas esmagadoras de 2014 e 2019.

Apenas alguns meses atrás, uma foto do chefe do partido, Mallikarjun Kharge, dos ex-chefes do partido, Sra. Sonia Gandhi e Rahul Gandhi, e da Sra. Priyanka Gandhi Vadra, exibindo sorrisos e sinais de vitória na sede do partido após os resultados do Lok Sabha. . Mais uma das imagens históricas tiradas em casa registradas na memória pública.

A vantagem da casa era que tinha uma porta que a ligava ao 10 Janpath, que era então o escritório do Congresso da Juventude Indiana e mais tarde foi atribuído a Rajiv e depois à Sra. Sonia Gandhi.

Ao longo dos anos, 10, Janpath e 24, Akbar Road forjaram um vínculo inquebrável. Os dois locais adjacentes serviram como centro nevrálgico do grande festival antigo e sediaram muitas reuniões importantes.

Antes da Independência, Anand Bhavan de Motilal Nehru, no então Allahabad, era a sede do Congresso. Depois de 1947, o partido mudou-se para sua sede em Nova Delhi.

O Congresso de Indira perdeu o controle sobre 7, Jantar Mantar em 1969, quando o Congresso sofreu sua primeira divisão. Indira Gandhi abriu um escritório temporário do partido em Windsor Place, na residência do legalista do Congresso, MV Krishnappa. Em 1971, o escritório do Congresso foi transferido para 5, Rajendra Prasad Road e de lá para 24, Akbar Road em 1978.

E agora para outro novo endereço.

Indira Gandhi Bhawan será inaugurada pela Sra. Sonia Gandhi na presença do Sr. Kharge e do Sr. Rahul Gandhi.

A nova sede de última geração da AICC simboliza a missão contínua do Partido do Congresso de defender a visão dos seus partidários, disse o partido.