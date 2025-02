25º festival anual de biodiversidade móvel

A 25ª edição do Festival Anual de Biodiversidade Móvel, popularmente conhecida como ‘Patha Pantala Jatara’, organizada pela Deccan Development Society (DDS), concluída em Machunoor Village, em Jharasangham Mandal, Sangarded, na terça -feira.

A questão do festival de 21 dias foi “Agricultura sustentável com antigas culturas”. Milhares de mulheres participaram de uma procissão de carros de bois decorados com sementes tradicionais, cobrindo 26 aldeias e 400 km.

O vice -presidente da DDS, Rukmini Rao, disse que a organização ganhou reconhecimento internacional por seus esforços para promover as culturas locais.

As mulheres foram parabenizadas por organizar com sucesso o evento. Bikshapathi, vice -diretor de agricultura, e Krishna Teja, Nabard DDM, participaram do festival.