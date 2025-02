290 caminhões de ajuda humanitária entram na faixa de Gaza

O número total de caminhões de ajuda e ajuda humanitária que entraram na faixa de Gaza na segunda -feira atingiu 290, incluindo 23 caminhões que transportavam combustível e gás. A Agência de Notícias do Oriente Médio (MENA) citou uma fonte oficial na passagem de fronteira de Rafah, no governo do norte do Sinai, no Egito, afirmando que os ajudantes de caminhões permitiam que eles entrassem em Gaza depois de passar por uma inspeção nos cruzamentos Kerem Shalom e Al-Auja na fronteira em a parte sudeste da faixa.

Em um contexto relacionado, o ministro de Relações Exteriores, Emigração e expatriados egípcios Badr Abdelatty se reuniu com o coordenador humanitário e de reconstrução da ONU para Gaza, Sigrid Kaag, para discutir os preparativos para a próxima conferência de reconstrução de Gaza.

A conferência, organizada pelo Egito em cooperação com a ONU, parceiros internacionais e instituições financeiras, visa acelerar os esforços de recuperação em Gaza. A reunião entre as duas partes ocorreu fora da quarta reunião da Aliança Internacional para a implementação da solução de dois estados no Cairo. Abdelatty enfatizou a necessidade urgente de lançar os projetos iniciais de recuperação e reconstrução de Gaza.

Ele descreveu a linha do tempo detalhada do Egito para a implementação e as várias fases do plano de recuperação de Gaza. O ministro também ouviu a avaliação de Kaag da situação humanitária em Gaza e seus mais recentes compromissos internacionais. Ele reafirmou a posição do Egito para garantir o acesso de ajuda humanitária segura e contínua a Gaza.