2ª temporada de Bloodhounds: Netflix renova hit boxing K-Drama

Fãs de drama de ação sul-coreanos. cães de caça Temos muito o que conversar agora, já que o programa foi oficialmente renovado para a 2ª temporada. A série Netflix gira em torno das desventuras de dois boxeadores promissores que unem forças com um agiota para acabar com a tirania de um agiota explorador. O programa estreou na telinha em junho de 2023 e rapidamente recebeu ótimas críticas devido ao seu enredo cativante. Como tal, os fãs têm procurado uma sequência desde então. Suas orações foram respondidas enquanto a Netflix renovava Bloodhounds para a segunda temporada.

2ª temporada de Bloodhounds renovada 19 meses após a estreia da 1ª temporada

Em uma atualização recente, a Netflix declarou oficialmente a segunda temporada do drama K favorito dos fãs, Bloodhounds.

A Netflix transmitiu as notícias sobre a 2ª temporada de Bloodhounds por meio de postagens em seus canais de mídia social. Dele Vídeo de anúncio do YouTube apresenta os atores principais Woo Do-hwan e Lee Sang-yi confirmando a segunda temporada. As duas estrelas sul-coreanas se revezaram na entrega da mensagem, afirmando: “A longa espera acabou. Valerá a pena esperar. 2ª temporada de Bloodhounds, apenas na Netflix.” A dupla então fez uma pose de boxe e reiterou o slogan icônico da Netflix, “Tudum!”

Postagem da Netflix em X (anteriormente Twitter) Também foi transmitido que o renomado ator Jung Ji-hoon se juntará ao elenco da 2ª temporada de Bloodhounds. Foi confirmado que Ji-hoon interpretará o vilão Baek-jeong, líder de uma liga underground de boxe. De acordo com Estilo de vida asiáticoA primeira sessão de leitura do roteiro ocorreu no mesmo dia em que a 2ª temporada de Bloodhounds foi renovada.

Apesar da confirmação, pouco se sabe sobre o enredo da aguardada sequência de Bloodhounds. Além disso, a edição sequencial também não tem data oficial de lançamento ainda. Dito isso, espera-se que a 2ª temporada de Bloodhounds seja lançada na Netflix em 2025.