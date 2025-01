2ª temporada de Squid Game bate recorde de audiência na estreia da Netflix

O jogo de lula 2ª temporada foi um dos maiores sucessos Netflixestabelecendo um novo recorde de audiência para o streamer durante seu primeiro fim de semana.

Quais foram os números de audiência da 2ª temporada do Squid Game?

De acordo com números internos recentes da Netflix (via The Hollywood Reporter), o fim de semana de abertura da segunda temporada de Squid Game obteve 68 milhões de visualizações em todo o mundo nos quatro dias seguintes à sua estreia em 26 de dezembro. Os dados coletados pela Netflix vêm da contabilização do total de horas de visualização do programa. que foi de 487,6 milhões, e dividindo pela duração total do programa de 7 horas e 10 minutos.

Este número estabelece um novo recorde para a Netflix, superando facilmente o recorde de uma semana estabelecido na quarta-feira (50,1 milhões) em 2022. Os números também colocam a 2ª temporada de Squid Game entre os 10 melhores programas da Netflix de todos os tempos para programação em outros idiomas. do que o inglês, ficando em sétimo lugar após apenas a primeira semana.

A primeira temporada de Squid Game conseguiu acumular 265,2 milhões de visualizações durante os primeiros 91 dias e, a julgar pelos números que a segunda temporada já acumulou, pode recuperar ainda mais rápido. Uma terceira temporada da série também será lançada em 2025 e já foi filmada.

O elenco da nova temporada de Squid Game inclui Gong Yoo, Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Gyu-young, Lee Jin-uk, Park Sung-hoon, Yang Dong-geun, Kang Ae-sim, Lee David . , Choi Seung-hyun, Roh Jae-won, Jo Yu-ri e Won Ji-an.

Hwang Dong-hyuk atua como escritor, diretor e produtor executivo da nova temporada da série. Ele falou sobre a 2ª temporada do Squid Game ao conversar com Tumdu em 2022, “Definitivamente há muita pressão sobre como tornar a (2ª temporada) ainda melhor. “Sei que muitos fãs e públicos diferentes gostaram muito da série, mas estamos realmente nos concentrando em como torná-la ainda mais alegre para o público global.”

A primeira temporada de Squid Game foi lançada em setembro de 2021. Rapidamente se tornou uma das séries mais assistidas da Netflix de todos os tempos e ganhou vários prêmios diferentes, incluindo o Primetime Emmy Award de Melhor Ator Principal em Série Dramática. (Lee Jung-jae), Melhor Direção de Série Dramática (Hwang Dong-hyuk) e muito mais.

