2ª temporada de Squid Game entra na lista dos 3 programas mais assistidos da Netflix

Jogo de lula Continua sendo um empreendimento triunfante para a Netflix. Após o incrível sucesso da temporada inaugural, a série recebeu luz verde para a 2ª temporada. E quando estreou, começou a atrair um público considerável, tornando-se um dos programas mais assistidos da gigante do streaming.

Squid Game 2 só fica atrás da primeira temporada e quarta-feira na audiência da Netflix

A 2ª temporada de Squid Game estreou na Netflix em 26 de dezembro de 2024 e obteve mais de 68 milhões de visualizações após os primeiros quatro dias, tornando a temporada a maior estreia na plataforma. Do jeito que as coisas estão agora, o último episódio de Squid Game obteve 152,5 milhões de visualizações no total, tornando-se a terceira temporada mais assistida de todos os tempos na Netflix, depois da 1ª temporada de Squid Game (265 milhões) e na quarta-feira (252 milhões). Os outros episódios que também aparecem entre os cinco primeiros são Stranger Things Season 4 (140,7 milhões) e DAHMER: Monster: The Jeffrey Dahmer Story (115,6 milhões).

Os números surpreendentes de audiência em ambas as temporadas sublinham o quão popular o programa é entre o público da Netflix. O criador da série, Hwang Dong-hyuk, passou mais de uma década tentando fazer Squid antes da Netflix entrar no projeto. A série estreou em 17 de setembro de 2021 e logo se tornou o fenômeno cultural que é hoje.

Squid Game gira principalmente em torno de Seong Gi-hun (Lee Jung-jae), um pai cantor que enfrenta o vício do jogo na primeira temporada. Desesperado por dinheiro, ele concorda em participar de um jogo misterioso e rapidamente descobre o quão violento e brutal ele pode ser. . . Embora acabe ganhando o jogo, ele testemunha a morte da maioria de seus companheiros, deixando-o traumatizado. Na segunda temporada, ele retorna ao jogo em busca de vingança.

Desde sua estreia, a 2ª temporada ocupou uma das primeiras posições na lista de programas de TV da Netflix nos EUA. A última temporada do programa foi anunciada. De acordo com vazamentos recentes, ele poderá ser lançado em 27 de junho de 2025.