3 aulas de política de pânico de profundidade

O lançamento do Deepseek Chatbot deu uma chamada de atenção para os responsáveis ​​pela formulação de políticas dos EUA. Enquanto o “progresso” agora parece ter sido exagerado (as despesas totais foram Meu querido Mais de US $ 1 bilhão, em vez de US $ 6 milhões como Originalmente reivindicadoe Deepseek pode ter tido maior acesso para chips avançados do que se acreditava anteriormente), mesmo os céticos reconhecer Esse Deepseek alcançou lucrativo que as manchetes devem coincidir agora. Portanto, o Openai está cedo liberar do seu modelo O3-mini no final de janeiro de 2025.

O lançamento da Deepseek não deve apenas fazer com que os fornecedores de modelos existentes acelerem o desenvolvimento, mas também alertar os líderes políticos que procuram preservar a liderança dos Estados Unidos no ecossistema global de inteligência artificial. Você pode extrair três lições de políticas deste evento.

Primeiro, é urgente revisar a abordagem depreciativa que foi adotada por grande parte do Vale do Silício e a comunidade de formulação de políticas sobre a importância dos direitos de propriedade intelectual. A preocupação de Openai O fato de os resultados de seus modelos terem sido usados ​​pela DeepSeek, embora o Openai faça o uso liberal do conteúdo de outros, ilustra a miopia dessa abordagem.

Como eu mostro em um Novo livroO atual ambiente de propriedade intelectual fraca surgiu dos esforços de defesa e litígios pelas principais plataformas e comentaristas de idéias relacionadas, para reduzir as proteções e direitos autorais de patentes. Essa estratégia promove um modelo de negócios agregadores que comercializa o conteúdo e as contribuições tecnológicas desenvolvidas por outros, que são monetizadas dentro de um ecossistema de serviços complementares.

As plataformas naturalmente preferem minimizar o preço desses insumos, que podem ser alcançados por meio de negociação ou enfraquecendo os direitos de propriedade intelectual. Essa estratégia legal seguiu com tanto sucesso que os direitos de propriedade intelectual geralmente exercem pouco efeito dissuasor.

Embora esse regime de “propriedade intelectual Lite” possa reduzir os custos de plataformas e usuários, ele produziu um ecossistema tendencioso que tende a favorecer os modelos comerciais do agregador em vez de criadores independentes. Para uma startup que é excedida em cada parâmetro competitivo, exceto inovação, um portfólio de propriedades intelectuais pode nivelar o campo de jogo. Os direitos autorais ou um equivalente tecnológico são necessários para manter mercados que geram pagamentos para refletir o valor dos ativos criativos.

Nos biofarmacêuticos e semicondutores, os direitos inseguros da propriedade intelectual podem ter induzido capital de risco a afaste -se Desses mercados dependentes de patentes, críticos para a saúde pública e a segurança nacional.

Segundo, é imperativo abandonar a abordagem dogmática “grande é ruim” para o aplicativo Antipoopopoopoly perseguido pela administração Biden.

Os mercados digitais tendem a evoluir para um alto nível de concentração e, portanto, merecem escrutínio Para confirmar que os vencedores do mercado continuam a competir nos méritos, em vez de erguer barreiras para os rivais. No entanto, isso não justifica o ceticismo extremo em relação às plataformas adotadas pelos executores antitruste nos Estados Unidos, UE e outros lugares, que geralmente parecem presumir culpa sem investigação factual significativa.

Embora os direitos de propriedade intelectual devam ser reforçados para apoiar criadores de tecnologia e mercados de inovação, uma abordagem destinada ao aplicativo antimonopólio também deve reconhecer o papel crítico das plataformas como centros no ecossistema digital. Escala de plataforma Oferece benefícios Através de preços mais baixos, reduziu os custos de transação e a variedade expandida de produtos.

Através “Regra da razão“Desenvolvido durante décadas de jurisprudência federal, tribunais e agências devem pesar essas” propriedades “competitivas” incompletas “anti -impetitivas” atribuíveis a qualquer prática comercial contestada.

Uma abordagem “grande” também é esquecida de que a sede dos Estados Unidos se dedica à concorrência global com rivais baseados na China, que Frequentemente se beneficia de subsídios estatais e grandes mercados internos protegidos. Este não é simplesmente um concurso comercial para garantir uma participação de mercado, mas um concurso geopolítico para estabelecer padrões governamentais na infraestrutura de tecnologia da informação subjacente à economia global.

Esses padrões finalmente refletem pontos de vista profundamente diferentes das liberdades individuais e da governança política, como ilustrado pela censura segundo refletido em certas partidas e reguladores de Deepseek ‘ preocupações nas políticas de armazenamento de dados do Chatbot. Este concurso de alto risco entre sistemas autocráticos e democráticos está sendo realizado tanto em mercados virtuais quanto modelos de IA, sistemas operacionais e design de chips e mercados físicos, como data centers e submarinos de cabos (nos quais Plataformas baseadas nos EUA. Eles estão ativos).

Não levando em consideração a concorrência global enfrentada por plataformas baseadas nos Estados Unidos, pode levar os reguladores a buscar remédios estruturais fortes que prejudicam a liderança tecnológica dos EUA. Existem precedentes para essa preocupação. Enquanto a Ruptura da AT&T em 1982 foi uma conquista histórica, a incapacidade dos formuladores de políticas de considerar como preservar os laboratórios da Bell descartou um ativo de jóias da coroa no setor de tecnologia da informação dos Estados Unidos.

Em terceiro lugar, você está pressionando para reconsiderar alguns dos Controles de exportação em chips avançados de IA propostos pelo antigo governo.

Essas regras dividem o mundo nos países de nível 1, 2 e 3, onde os países do nível 1 não enfrentam controles de exportação, os países de nível 2 enfrentam controles significativos e os países de nível 3 enfrentam uma proibição de exportação. O caso para limitar as exportações a muitos dos países incluídos na categoria de nível 2 é difícil de entender. Em Pesquisa anteriorEu mostrei que um pequeno grupo de países leva à inovação tecnológica. A colocação no nível 2 desses países, incluindo Israel, Suíça e grupos tecnológicos emergentes na Europa Oriental, perde a oportunidade de cultivar a tecnologia baseada em tecnologia. Coalizão através de democracias liberais.

Os controles de exportação em mercados importantes nos países em desenvolvimento colocados no nível 2 refletem preocupações divertidas, mas Risco de demanda para dirigir Para “bons bons” substitutos para rivais com sede na China. Além disso, as regras propostas exigem que os fornecedores de nuvem baseados nos Estados Unidos mantenham uma porcentagem significativa de “cálculo da IA” nos países dos EUA e no nível 1. Isso poderia desencorajar Fornecedores de instalações de localização nos mercados de nível 2 geopoliticamente e economicamente significativos, perdendo outra oportunidade para Nutrir “Coalizões de Inovação“Através de investimentos baseados em tecnologia.

O lançamento do Deepseek pode desaparecer no atendimento, pois os concorrentes coincidem ou superam a eficiência, os preços e a segurança dos dados. No entanto, oferece uma oportunidade valiosa de agir em vários domínios políticos para cultivar um ecossistema da IA ​​global comprometida com a liberdade de expressão, pensamento e negócios.

Jonathan Barnett é a lei de Torrey H. Webb na Universidade do Sul da Califórnia e publicada recentemente “O grande roubo: ideologia, interesse e a ruína da propriedade intelectual. “

