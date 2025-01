3 erros que você não percebe que causam fracasso na hora de perder peso, confira!

Jacarta – Cardio é o exercício que muitas pessoas escolhem para perder peso. Infelizmente, algumas pessoas ainda não têm barriga lisa, embora façam exercícios cardiovasculares regularmente. Faça uma autoavaliação, para não cometer os seguintes erros.

Leia também: 5 benefícios extraordinários das flexões, movimentos de treinamento que são frequentemente subestimados

O exercício cardiovascular é uma atividade física que visa aumentar a frequência cardíaca e a respiração. Alguns esportes que incluem cardio incluem caminhada, caminhada rápida, corrida, escalada, ciclismo e outros.

Um dos benefícios de fazer exercícios cardiovasculares regulares é a perda de peso. Isso porque aumenta a frequência cardíaca, o que acelera o processo metabólico e elimina mais gordura.

Leia também: 10 movimentos eficazes de ioga para reduzir a gordura da barriga, com garantia de desaparecimento!

Algumas pessoas reclamam de não ver nenhuma mudança real nos números da balança. Citado em Eat This Not That, várias possibilidades explicam por que você ainda não consegue reduzir o peso corporal.



Leia também: Além de perder peso, esses 5 movimentos de treino podem fortalecer os músculos sem equipamento em casa

Faça cardio constantemente

No passado, o treino cardiovascular era sinónimo de atividade física muito intensa, como fazer sprints curtos. Segundo o preparador físico Gabe González, há uma mudança na tendência dos exercícios cardiovasculares para uma direção mais relaxada e estável.

O exercício cardiovascular nem sempre precisa ser difícil e exaustivo. González sugere tentar exercícios cardiovasculares em um ambiente mais leve, mas consistente.

Por exemplo, ao usar uma esteira, tente definir a inclinação entre 7 e 10 graus e a velocidade entre 5,3 quilômetros por hora. Faça isso por 30 minutos. Com um método mais descontraído e consistente, ainda podemos obter os mesmos benefícios, ainda melhores.

Excesso de treinamento

 Ilustração de estar cansado após o exercício.

Você já se sentiu cansado e dolorido após fazer exercícios? Este é um sinal de que o corpo clama por descanso.

O exercício cardiovascular é bom para a saúde, mas se for praticado com muita frequência pode ser contraproducente. Os músculos que são forçados a trabalhar continuamente sem descanso podem sofrer lesões, por isso é importante agendar algum tempo de descanso.

Isso ocorre porque o corpo precisa de tempo para se recuperar. Este processo de recuperação fortalece os músculos.

A frequência ideal de exercício cardiovascular depende de vários fatores, como nível de condicionamento físico, tipo de exercício e objetivos a atingir. Em geral, recomenda-se fazer exercícios cardiovasculares de 3 a 5 vezes por semana.

O número de calorias introduzidas é ainda maior.

Um erro que muitas pessoas não percebem é esquecer de prestar atenção à ingestão de calorias. O sucesso da perda de peso depende de um déficit calórico, onde a quantidade de calorias ingeridas deve ser menor que as calorias que o corpo perde.

González sugere não implementar imediatamente uma dieta rigorosa, mas começar a adotar um padrão alimentar saudável. Atualmente, existem muitos aplicativos ou sites disponíveis para calcular as necessidades diárias de calorias.

Você só precisa inserir dados como peso, altura, idade e nível de atividade física. O aplicativo fornecerá recomendações sobre quantas calorias consumir por dia.