30.124 cidadãos indonésios enganados em 2 meses, perdendo 476,6 bilhões de IDR

Jacarta – A Autoridade de Serviços Financeiros (OJK) revelou que o Centro Anti -Safe da Indonésia (IASC) recebeu 30.124 relatórios relacionados à fraude desde o início de suas operações em 22 de novembro de 2024 a 22 de janeiro de 2025. Nesse período, a perda total de fundos relatados pelas vítimas atingiram 476,6 bilhões de IDR.

O secretariado do Grupo de Trabalho para a erradicação de atividades financeiras ilegais, Hudiyanto, disse que a operação do IASC foi realizada para aumentar os esforços para proteger os consumidores e o público no setor financeiro.

“Desde o início das operações até 22 de janeiro de 2025, a IASC recebeu 30.124 relatórios. O número de contas relacionadas à fraude relatada foi de 49.095 e essas contas, 14.099, entre outras, 28,72 % foram bloqueadas”, disse Hudiyanto em sua declaração na sexta -feira . , 24 de janeiro de 2025.

Hudiyanto disse que a perda total de fundos relatados pelas vítimas foi de 476,6 bilhões de IDR, e a quantidade de fundos das vítimas bloqueados foi de 96.000 milhões de IDR ou 20,14 %.

Hudiyanto explicou que o IASC é uma iniciativa OJK, juntamente com autoridades/ministérios/instituições que são membros do Grupo de Trabalho Pasti e tem o apoio de associações industriais relacionadas, como atores bancários e sistemas de pagamento. Trata -se de construir um fórum de coordenação para gerenciamento de fraudes (fraude) no setor financeiro, para que possa ser tratado rapidamente e com um efeito de dissuasão.

A formação do IASC visa acelerar a coordenação entre os atores de serviços financeiros na administração de relatórios de fraude, adiando imediatamente transações e bloqueando contas relacionadas à fraude, identificando as partes envolvidas na fraude, buscando devolver os fundos das vítimas que ainda são salvas e tomar ações legais. .

O Grupo de Trabalho da Pasti também apelou às vítimas de fraude para enviar imediatamente um relatório através do site da IASC no endereço que anexa as evidências e evidências relevantes.

