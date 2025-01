30 fraudadores cibernéticos presos em Jaipur no âmbito da ‘Operação Cyber ​​​​Shield’

Policiais confiscam equipamentos usados ​​em fraudes cibernéticas do telhado de um prédio durante uma operação em Jaipur no sábado, 11 de janeiro de 2025 | Crédito da foto: arranjo especial

Em uma grande campanha no âmbito da ‘Operação Cyber ​​​​Shield’ em andamento, a Polícia do Rajastão prendeu no sábado (11 de janeiro de 2025) 30 suspeitos de fraude cibernética após realizar batidas em 40 locais em cinco delegacias de polícia de Jaipur. O acusado havia feito transações no valor de Rs 30 milhões para fraudar pessoas inocentes.

Além de se envolverem em atividades nefastas, os cibercriminosos preparavam um novo grupo de golpistas para enganar as pessoas com novos métodos. Além dos fraudadores que atuavam por meio de oito quadrilhas, dois menores também foram presos.

Disse o vice-comissário da Polícia (Jaipur West) Amit Kumar. O hindu que três dos golpistas enganaram pessoas crédulas, fazendo-se passar por monges e astrólogos, oferecendo-se para realizar rituais para eles. “Além disso, um dos acusados, um residente de 25 anos da vila de Kheda Kumbholav, no distrito de Tonk, recebeu treinamento em fraude cibernética no Sri Lanka”, disse Kumar.

O Departamento de Crimes Cibernéticos da Polícia do Rajastão lançou em 2 de janeiro a ‘Operação Escudo Cibernético’ com duração de um mês como uma campanha especial destinada a combater crimes cibernéticos, prender criminosos e conscientizar o público. A iniciativa procura desmantelar a infra-estrutura que apoia os crimes económicos cibernéticos organizados no Estado e enfrentar as crescentes ameaças cibernéticas.

Kumar disse que sua equipe de 13 membros descobriu evidências de fraudes no valor de Rs 30 milhões e bloqueou 135 contas bancárias, 64 interfaces de pagamento unificadas e 20 caixas eletrônicos com transações de contas. O material apreendido dos arguidos incluía computadores portáteis, telemóveis, cartões multibanco, routers WiFi, câmaras CCTV, cabos HDMI, livros bancários, talões de cheques e passaportes.

Seis processos criminais sob a Lei Bhratiya Nyaya Sanhita e Tecnologia da Informação foram registrados contra os acusados ​​nas delegacias de polícia de Kardhani, Kalwar, Harmada, Karni Vihar e Bindayaka. Kumar disse que os casos de fraude cibernética têm aumentado rapidamente no estado nos últimos meses, com casos de “prisão digital”, jogos de azar online e golpes que chegam a milhares de rúpias sendo relatados regularmente. Idosos e mulheres eram os principais alvos dos golpistas.

A campanha especial contra os crimes cibernéticos colocou ênfase na resolução de casos de fraude, no tratamento de reclamações públicas e na promoção da sensibilização para a segurança cibernética entre os cidadãos. Kumar disse que a Divisão de Crimes Cibernéticos está envolvida no “mapeamento de pontos de acesso” para detectar e monitorar áreas de alto risco para crimes cibernéticos.