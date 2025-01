30 mortos em violência armada na Colômbia, governo suspende negociações de paz com rebeldes

Pelo menos 30 pessoas foram mortas na violência entre grupos de esquerda rivais perto da conturbada fronteira da Colômbia com a Venezuela, disseram as autoridades na sexta-feira, o que levou o governo a suspender negociações de paz de alto risco com um grupo guerrilheiro.

O presidente Gustavo Petro declarou uma pausa nas já frágeis negociações de paz com o Exército de Libertação Nacional (ELN), acusando-os de “crimes de guerra” durante uma nova onda de agitação.

Pelo menos trinta pessoas morreram e 20 ficaram feridas quando membros do ELN aparentemente atacaram membros dissidentes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) nas suas aldeias e quintas.

Autoridades falaram de homens armados do ELN indo “de casa em casa” em busca de pessoas que se acredita estarem ligadas aos dissidentes das FARC.

O cocaleiro local José del Carmen Abril disse à AFP que os guerrilheiros “vieram ontem à minha casa quatro vezes para me procurar”.

Mais tarde, deram um ultimato à sua comunidade, dizendo que “hoje foi o último dia e tiveram que me entregar morto”, disse ele depois de ter sido evacuado da área pelo exército.

William Villamizar, governador do departamento Norte de Santander, disse que a violência começou na quinta-feira e foi causada por uma “disputa territorial” ligada ao tráfico de cocaína.

Durante décadas, grupos armados rivais lutaram pelo controlo das ultra-lucrativas plantações de coca que pontilham a região fronteiriça entre a Colômbia e a Venezuela e alimentam o consumo mundial de cocaína.

A defensora pública Iris Marín disse que relatórios preliminares indicavam que “dezenas” de famílias foram deslocadas pela violência e que mais de 20 pessoas estavam desaparecidas.

Giovanny Sanguino disse que dois de seus amigos e seu filho de nove meses estavam entre os mortos.

“Isso não é normal”, disse ele à AFP. “Tirar a vida de uma família inteira é atroz. As pessoas que cometeram isso não têm sentimentos.”

O ELN, formado por milhares de pessoas, é um dos maiores grupos armados ainda ativos na Colômbia.

Embora afirme ser movido por uma ideologia esquerdista e nacionalista, o grupo está profundamente envolvido no tráfico de drogas e tornou-se um dos grupos de crime organizado mais poderosos da região.

– ‘Paz total’ –

Na sexta-feira, tropas da Segunda Divisão do exército colombiano invadiram a área, retirando alguns dos feridos em helicópteros e tentando restaurar alguma aparência de ordem.

A violência representa um sério desafio de segurança para as forças armadas da Colômbia, que lutam para controlar a nação montanhosa e coberta de selva que alberga uma infinidade de guerrilheiros armados, paramilitares de direita e cartéis de droga.

É também um desafio para Petro, o primeiro presidente de esquerda na história da Colômbia.

Ele vinculou o seu destino político a uma política de “Paz Total”, iniciando conversações com grupos armados violentos que são desprezados por muitos colombianos.

“Estamos suspendendo o diálogo com este grupo porque o ELN não demonstra vontade de fazer a paz”, disse Petro.

As negociações com o ELN foram interrompidas durante vários meses no ano passado, depois que o grupo lançou um ataque mortal a uma base militar.

Elizabeth Dickinson, analista do International Crisis Group, disse que este episódio de violência não foi um confronto comum entre grupos armados.

“Esta é uma crise muito séria”, disse ele. “A situação de segurança está a deteriorar-se rapidamente.”

Ele disse à AFP que o ELN parecia ter decidido que o controle do território e a unidade da sua organização eram mais importantes do que as negociações de paz.

“Isto não é algo isolado, é algo contínuo, é uma campanha militar”, afirmou. “Parece que eles estão procurando criar uma nova rodada de conflito.”

Os laços do ELN com a Venezuela e com o presidente Nicolás Maduro provavelmente complicarão as coisas.

Muitas nações latino-americanas, incluindo a Colômbia, recusaram-se a reconhecer a afirmação de Maduro de ter vencido uma eleição recente, que muitos consideram fraudulenta.

“A Venezuela é uma aliada existencial do ELN”, disse Dickinson, e Caracas “não está feliz com a posição diplomática da Colômbia”.