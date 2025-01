Jacarta – O Ano Novo Chinês é uma época cheia de felicidade e carinho, onde familiares e amigos se reúnem para comemorar o início do novo ano de acordo com o calendário chinês.

Além disso, o Ano Novo Chinês também traz nova esperança, sucesso e felicidade para o próximo ano.

A seguir estão 30 saudações do Ano Novo Chinês cheias de esperança e significado, que você pode compartilhar com as pessoas mais próximas de você.

 ilustração do ano novo chinês Foto: ENTRE FOTOS/Mohammad Ayudha

1. “Feliz Ano Novo Chinês! Que este ano traga felicidade, saúde e sucesso para todos nós.”

2. “Gong Xi Fa Cai! Que a sorte acompanhe sempre cada um dos seus passos neste novo ano.”

3. “O Ano Novo Chinês é um novo começo. Vamos recebê-lo com maior entusiasmo e esperança num futuro melhor.”

4. “Que este novo ano traga paz, felicidade e boa sorte para nossa família.”

5. “Gong Xi Fa Cai! Que todos os dias deste novo ano sejam repletos de muita sorte e fortuna.”

6. “Feliz Ano Novo Chinês! Que possamos sempre ser gratos, compartilhar a felicidade e continuar a nos desenvolver para nos tornarmos pessoas melhores.”

7. “Ano novo, novas esperanças. Que todos sejamos abençoados com sucesso e felicidade sem fim.”

8. “Feliz Ano Novo Chinês! Que todos os seus sonhos e esperanças se tornem realidade este ano.”

9. “Gong Xi Fa Cai! Que este ano seja um ano cheio de prosperidade e boa sorte para todos nós.”

10. “Feliz Ano Novo Chinês! Que nossas vidas sejam repletas de paz, amor e felicidade.”

11. “Que este novo ano traga mais oportunidades para crescer, aprender e se tornar uma pessoa melhor.”

12. “Gong Xi Fa Cai! Que a sorte e a saúde estejam sempre com você este ano.”

13. “Feliz Ano Novo Chinês! Que todos nós sejamos sempre abençoados com a coragem de enfrentar desafios e sucesso em cada etapa do caminho.”

14. “Esperamos que este Ano Novo Chinês traga muita alegria e que possamos viver o novo ano cheios de esperança e novo entusiasmo”.

15. “Feliz Ano Novo Chinês! Que felicidade, saúde e sucesso sempre acompanhem sua vida.”

16. “Gong Xi Fa Cai! Que você seja abençoado com todas as coisas boas e que todos os seus sonhos se tornem realidade neste novo ano.”

17. “O ano novo é uma oportunidade para começar algo novo. Que este ano traga mais sorte e felicidade para todos nós.”

18. “Feliz Ano Novo Chinês! Vamos dar as boas-vindas ao novo ano com o coração limpo e cheio de esperança.”

19. “Gong Xi Fa Cai! Que este ano seja cheio de amor, sucesso e muitas bênçãos.”

20. “Que este Ano Novo Chinês seja o ponto de partida para uma vida mais bem sucedida, feliz e próspera.”

21. “Feliz Ano Novo Chinês! Que cada passo que você der traga boa sorte e que todos os seus esforços tenham resultados satisfatórios.”

22. “Gong Xi Fa Cai! Que este novo ano seja cheio de saúde, felicidade e fortuna abundante.”

23. “Feliz Ano Novo Chinês! Desejo-lhe tudo de melhor neste novo ano.”

24. “Gong Xi Fa Cai! Que este Ano Novo Chinês lhe traga inúmeras felicidades, tranquilidade e boa sorte.”

25. “Que o Ano Novo Chinês traga sucesso e vitória em tudo que você fizer.”

26. “Feliz Ano Novo Chinês! Que nossa família seja sempre abençoada com felicidade e paz.”

27. “Gong Xi Fa Cai! Que todos os desejos não realizados se tornem realidade este ano.”

28. “Feliz Ano Novo Chinês! Que todos possamos aproveitar a vida com gratidão e felicidade.”

29. “Que este novo ano traga mais oportunidades e experiências maravilhosas para sua vida.”

30. “Gong Xi Fa Cai! Dê as boas-vindas ao novo ano com grande entusiasmo e esperança de um futuro melhor.”

Estas saudações não são apenas para celebrar a chegada do novo ano, mas também como uma forma de oração e esperança para que todos possamos passar este novo ano com entusiasmo e sucesso. Que o Ano Novo Chinês traga boa sorte e felicidade para todos nós!