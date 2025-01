36 startups e 15 federações regionais participam do Millet Mela de três dias

Até 36 empresas de mineração emergentes e 15 federações regionais faziam parte da ‘Feira Internacional de Produtos Orgânicos e da Duração de três dias de três dias que foi concluída em Bengaluru no sábado.

Mais de 330 posições, incluindo um internacional e 170 privado 170, instalados na feira exibindo produtos baseados em milho como macarrão, macarrão, sorvete, kulfi, iogurte, pães e biscoitos.

Durante a feira, 105 profissionais de marketing/exportadores e 194 fabricantes/produtores participaram de 185 reuniões B2B e o valor total estimado de mercado das reuniões foi de 185,41 milhões de rúpias. Representantes da Alemanha, Suíça, Espanha, Austrália, Kenia, Tanzânia, Itália, Inglaterra e Peru participaram da feira.

Um workshop para os agricultores foi organizado em coordenação com cientistas da Universidade de Ciências Agrícolas de Bengaluru. Em 24 sessões, especialistas abordaram no encontro a experiência dos agricultores em orgânicos e milho, os últimos avanços, melhores práticas, cenário de mercado e tecnologia no setor de milho orgânico. Agricultores progressistas, professores universitários, estudantes e outros participaram do workshop.

A feira forneceu uma plataforma para todas as partes interessadas compartilharem conhecimento, experiência e práticas comerciais sobre a importância da terra e a introdução e continuação da propriedade da colheita de sementes desi, além do setor orgânico e de milho.

O Ministro da Agricultura, N. Cheluvarayaswamy e o MLA CN Ashwath Narayan presidiram a cerimônia de despedida.