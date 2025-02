4 dicas fáceis sobre como reconhecer o óleo de shach original e falso

VIVA – Os lubrificantes de lubrificante da PT (PTPL), uma subolientação e negociação comercial da Suboldagem e Negociação de PT Patra Niaga, reiterou seu compromisso de fornecer produtos petrolíferos de alta qualidade que atendam aos padrões internacionais. No entanto, o aumento da circulação falsa de petróleo no mercado é um sério desafio que deve ser superado para proteger os consumidores e manter a reputação industrial.

O diretor de Perbamina, diretor de lubrificantes, Werry Prayogi, declarou: “Temos uma grande responsabilidade para garantir que os consumidores obtenham produtos petrolíferos que são mantidos e mantidos em qualidade. O aumento nos casos de falsificação do petróleo não apenas prejudica os consumidores, mas também também prejudica o país e a indústria. Medidas energéticas contra os autores de falsificação.

Para garantir a garantia de qualidade e fornecer proteção aos consumidores, de acordo com a Werry, os produtos petrolíferos da Recamina embolsaram a certificação SNI, tanto para segmentos automotivos quanto industriais.

De acordo com o presidente da Associação de Lubrificação da Indonésia (Aspellindo), Pranowo, a falsificação de petróleo é um crime que prejudica muitas partes, de consumidores, produtores ao estado. “Apoiamos os esforços dos lubrificantes da Repriamina e de outras marcas para educar a comunidade e em colaboração com os agentes da lei para tomar medidas enérgicas contra os autores de falsificação”, disse ele.

O vice -presidente de comunicação corporativa da Repriamina, Fadjar Djoko Santoso, convidou o público a participar da informação de produtos petrolíferos falsos.

“Além de fornecer a educação original em produtos petrolíferos, também convidamos o público a desempenhar um papel em fazer relatórios se eles determinarem produtos de petróleo falsos. Os relatórios podem ser enviados ao contact center de 135”, disse Fadjar.

O impacto do uso de falsos lubrificantes

O uso de óleo falso pode ter um impacto significativo no desempenho do motor, porque o processo de lubrificação do motor não funcionará de maneira ideal. Como resultado, pode aumentar o atrito entre os componentes e acelerar o desgaste do motor. A longo prazo, o desempenho do motor diminuirá, o que pode causar danos fatais ao motor. Finalmente, os consumidores devem pagar maiores custos de manutenção, porque haverá muitos componentes que devem ser substituídos.

Nurudin, gerente de qualidade de lubrificantes de Repriamina alertou: “Em certos casos, como óleo diesel sem aditivo ou dispersão de detergente, os danos ao motor podem ocorrer diretamente. Da mesma forma, com lubrificantes industriais que requerem especificações especiais, como lubrificantes de compressores, o uso de Lubrificantes falsos podem danificar o sistema de lubrificação instantaneamente.

Como distinguir o shake de óleo genuíno e falso

Os lubrificantes de bebidas fornecem diretrizes práticas para os consumidores distinguirem óleo genuíno e falso (

Código QR em etiquetas físicas e digitais anti-Cuenta: o código QR em adesivos de garrafa contém um código exclusivo de 9 a 10 caracteres (números e letras aleatórias). Cada garrafa possui um código QR diferente: se houver o mesmo, o produto é falso. Ao digitalizar, o código QR leva ao site de ID de lubrificação, mostrando informações do produto, número de QR, código do lote, número de digitalização e localização de digitalização. Os consumidores devem garantir que os dados estejam corretos e apropriados. Tampa da garrafa com um holograma: há um bom holograma original com um ponto (ponto) que é visto durante a inclinação de 45 graus. Números de lote na tampa e no pescoço da garrafa: existem 8 dígitos do número de lotes em uma posição reta, vertical e paralela. Tecnologia da garrafa de camada tripla: quando a tampa é aberta, a cor da garrafa é diferente de fora.

Os lubrificantes da Purmina pegam as pessoas que sempre comprem petróleo em locais de confiança, como as estações de serviço que não possuíam, oficinas de serviços automáticos de Fastron, serviços de motor de Enduro e outros workshops oficiais e confiáveis. Além disso, todos os produtos petrolíferos também são formulados por recursos confiáveis ​​de recursos humanos, tecnologia, produção e P&D. .