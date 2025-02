4 momentos difíceis no segundo concerto dezessete anos, Vernon Koprol para Hoshi Battle Dance com fanboy

Yakarta, vivo – Grupo Grupo World Tour Concert Boy Group intitulado Seventeen (aqui) Tour World em Yakarta, que foi realizado por dois dias com sucesso em fazer com que os fãs (quilates) tenham doces memórias. Este concerto foi realizado neste fim de semana, sábado e domingo, 8 e 9 de fevereiro de 2025 no Yakarta International Stadium.

Sabe -se que outros 11 membros de dezessete membros trazem cerca de 20 músicas que variam de intrépidos, gelo, professor, água, doces, aplausos para a juventude, a casa, a fama do dinheiro do amor, deus da música para muito agradável.

O show que durou 2,5 horas, a partir das 18h30. Vamos continuar deslocando o artigo completo abaixo.

Até os momentos de desenho durante o show no segundo dia, no domingo, 9 de fevereiro de 2025, foram capazes de criar piadas, ri e gritos tanto quanto a quilate.

Então, quais são os momentos interessantes criados durante a turnê mundial de dezessete (aqui) em Yakarta? O seguinte é o resumo.

1. Saudação icônica de Hoshi

Depois de trazer a terceira música, o professor, os onze membros de dezessete fãs cumprimentaram os fãs. Uma das coisas interessantes é quando Hoshi. O homem que criou o trabalho de Horanghae levantou a mão direita com uma pose como a mão de um tigre que era emocionante e foi recebido com entusiasmo pelos fãs.

Naquela época, Hoshi também mencionou ‘Horanghae’ em uma língua indonésia e coreana mista para ‘Maunghae’ para fazer fãs que vieram imediatamente.

‘Maunghae’ em si é a palavra maung, que muitas vezes menciona os indonésios para os tigres, enquanto Hae é uma abreviação de Saranghahe.

“Maunghae”, disse Hoshi, levantando as mãos enquanto colocava seu principal Horanghae.

2. Vernon Head Roll

Outro momento emocionante foi criado depois que o décimo sétimo membro trouxe IMA-E-ELE se o mundo terminar amanhã, a DK pediu ao líder Scops for Dancing Machine para seguir o ritmo da banda ao vivo.

O próprio Scoup aceita esses desafios no estilo de robô. Enquanto isso, DK, Dino e Hoshi não queriam perder a dança com o ritmo da banda.

Depois disso, DK então pediu a vários outros membros que dançassem ao ritmo. A partir de Wonwoo, que decidiu balançar a cabeça e as pernas.

Enquanto isso, Minghao escolheu dançar com o acompanhamento de ‘Eeeaaa eeeeee aaaa’ de quilates que estavam presentes. O momento até fez com que Dino, Hoshi e DK se mexessem a rir em voz alta para ver suas ações.

Além disso, o interessante é quando Vernon continua o ritmo produzido a partir do tambor 3 vezes. Vernon, que foi desafiado pelos outros dez membros, imediatamente pediu que esvaziassem a área à sua frente.

“Uma vez” Vernon disse uma vez.

“Três vezes” Ele disse enquanto copia três vezes e acabou abraçando Seungkwan.

3. Hoshi Battle Dance com fãs

Os fãs do sexo masculino chamados OCI retornaram ao Center for Care no segundo concerto dezessete anos no domingo, 9 de fevereiro de 2025. Anteriormente, no primeiro dia do show, no sábado, 8 de fevereiro, ele também teve onze membros de dezessete membros quando o Câmera que ele se destacou durante a sessão de tempo de quilates, quando a música quente dançar.

Todas as ações de fora imediatamente fizeram com que os membros entregassem até Vernon e DK imediatamente riram até que sentaram no palco.

Agora, no segundo dia do show, a OCA novamente chamou a atenção de dezessete membros na época de Encore. Quando ele se destacou, a câmera foi vista carregando papel que dizia ‘Por favor, me pegue’.

“Hyung Seventeen, meu nome é Oca. Ontem meu irmão riu quando me viram dançar. Hyung obrigado por salvar minha vida.” Assim escrevendo para a escrita que ele mostrou.

Naquela época, OCA revelou que gostava muito da figura de Hoshi e queria dançar com ele.

OCA, que estava em Cat Yellow, imediatamente parecia enérgico quando tocou a música Cheers. A OCA obteve imediatamente um espírito de entusiasmo de outros fãs presentes.

O próprio Hoshi sorriu quando viu a ação do fanboy. Ele também se preparou imediatamente contra a OCA a partir do palco.

“Sempre ganhe” Kata Hoshi.

A dança de batalha entre o ídolo e o fanboy tornou o evento mais animado, apesar de estar no final do evento. O próprio Hoshi imediatamente deu o fanboy em seu lugar.

4. Sem fim muito bem

No final do show, houve uma tradição única durante a sessão de Encore, sem terminar muito bem. Pelo menos três vezes a música muito agradável Reff foi cantada durante o Encore. Até que ele finalmente fechou com a unidade da música BSS feat Lee Young Ji, intitulado Fighting.

Durante o próprio show, os onze membros de dezessete elogiaram a emoção da quilacher que os excitou tanto.

“Porque este Yakarta é muito emocionante,” Kata Hoshi.

“Durante esses dois dias, fiquei muito feliz”. Disse o líder, S.Coups.

“Graças aos quilates, também está feliz hoje,” Minghao disse.