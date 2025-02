4 Recomendações para o cenário de transição de veículos de emissão zero

Yakarta, vivo – A transição para veículos de emissão zero, que agora podem atender aos veículos a motor à base de bateria (KBLBB), pode ajudar a Indonésia a aumentar os combustíveis fósseis no 2048 mais rápido. Além disso, esta etapa pode reduzir até 90 % de subsídios e compensação de energia, transporte terrestre do setor, em comparação com o orçamento de 2023.

Portanto, o Conselho Internacional de Transporte Limpo (ICCT) lançou o roteiro da Indonésia para zero emissões contidas em um relatório de estudo intitulado ‘Rota para zero: o ritmo da transição de veículos elétricos da Indonésia’. No roteiro, existem vários cenários de estresse para ir a veículos de emissão zero.

“Ao apontar 100 % das vendas de veículos de emissão zero em 2037 (para dois e três) e 2040 (para carros de passageiros, buse e caminhão), a Indonésia pode ser separada da carga fiscal que atualmente é equivalente a 10 renda bruta interna, em 2060 “, disse ele Diretor-gerente ICCT Ray Meantares em Yakarta, quarta -feira.

 Ilustração da imagem do local de preenchimento de veículos elétricos

Este estudo é o resultado da colaboração do ICCT com o Ministério da Coordenação Marítima e de Investimento (agora mudando para o Ministério da Coordenação para o Desenvolvimento de Infraestrutura e Aguização) que envolve várias partes interessadas, como governo, entidades comerciais, associações e associações e instituições instituições e instituições Tanques de tanques.

Ray explicou quatro recomendações do relatório do estudo. Primeiro, o governo precisa estabelecer uma participação de mercado -alvo para veículos de emissão zero. Segundo, o apoio tributário pode acelerar a transição de todos os tipos de veículos para atingir zero emissões.

Terceiro, crie um suprimento padrão de veículos de emissão zero para incentivar a produção e a adoção. Quarto, desenvolvendo a infraestrutura de carga que ajusta as características e as necessidades de usuários variados.

Enquanto isso, o deputado para coordenar o Ministério da Coordenação Básica de Infraestrutura para a Infraestrutura e Desenvolvimento de Rachmat Kaimuddin, a Indonésia precisa acelerar o desenvolvimento de ecossistemas de veículos zero para apoiar o crescimento econômico e alcançar a auto -sufficiência energética.

Rachmat disse que o governo importou 60 % dos combustíveis fósseis, bem como subsídios orçamentários com um valor médio de RP250 bilhões por ano nos últimos cinco anos. Além de ser uma carga fiscal, a dependência do veículo de combustível fóssil contribui para 40-60 % da poluição do ar em áreas urbanas.

“Se o ecossistema foi construído, nossa dependência da importação de combustíveis fósseis será reduzida. Por quê? Devido à eletricidade matéria-primaEnergia doméstica, tanto fóssil e energia renovável “, disse ele (Ant)