4 soldados extraditados pelo Hamas estão em Israel

Os quatro soldados entregues ao Hamas estão em Israel, segundo imagens transmitidas pela televisão. Karina Ariev, Daniella Gilboa, Naama Levy e Liri Albag regressaram ao seu país após 477 dias de cativeiro em Gaza. Quatro soldados chegaram em jipes da Cruz Vermelha. Primeiro, na Cidade de Gaza, jovens, rodeados por militantes armados, subiram a um palco montado na Piazza Saraya, que seguravam um envelope de presente que lhes foi entregue como lembrança pelo Hamas. Nas imagens divulgadas, as TVs parecem estar em bom estado. Seqüestrados de pijama, hoje usam uniforme militar.

Os pais de quatro filhos, Karina Ariev, Daniella Gilboa, Naama Levy e Liri Albag, foram a uma base militar perto da fronteira com a Faixa de Gaza, perto de Reem, para conhecerem as suas filhas pela primeira vez após 477 dias de cativeiro. A mídia israelense irá noticiar isso.

Enquanto isso, o Hamas divulgou hoje uma lista de 200 prisioneiros palestinos libertados por Israel em troca de quatro soldados como parte de um acordo de incêndio. O Guardian relata, acrescentando que os 200 reclusos incluem prisioneiros de longa duração e outros com penas longas.

O Hamas afirma num comunicado que 70 dos 200 prisioneiros palestinos libertados hoje por Israel serão retirados de Gaza e da Cisjordânia. Israel estipula que os palestinianos condenados pelo assassinato de israelitas serão expulsos permanentemente e não serão autorizados a regressar à Cisjordânia ou a Gaza. Uma autoridade palestina próxima às negociações disse que a Reuters Online mencionou que alguns dos prisioneiros libertados seriam libertados no Egito. Alguns deles ficarão no Egito, enquanto outros poderão ir para a Argélia, Catar ou Turquia. É provável que incluam militantes condenados por ataques mortais em Israel que mataram dezenas de pessoas.

Ontem, após dramáticas horas de reflexão, Benyamin Netanyahu e o establishment da segurança israelita aceitaram uma lista de quatro reféns a libertar hoje, sem enviar andares inteiros contra a corrente, apesar das acusações do Hamas de violar o acordo assinado em Doha. Na verdade, quatro soldados deixarão Gaza, aqueles que deram o alarme ao movimento Hamas antes de 7 de Outubro. Embora apenas duas cidadãs estejam excluídas deste segundo grupo da primeira fase: Arbel Yehud e Shiri Bibas (mãe de dois filhos KFIR e Ariel).

O plano, que a organização terrorista se comprometeu a respeitar, exigia, em vez disso, a libertação de todas as mulheres ainda vivas e não volitivas. Numa declaração ao canal de notícias Channel 12, um responsável israelita disse que Israel “não repetirá o erro do acordo anterior de Novembro de 2023”, quando decidiu continuar a lutar depois de o Hamas ter violado os termos do acordo sobre quem deveria libertar o sétimo dia.

Conforme acordado ontem, antes das quatro da tarde, o Hamas divulgou uma lista de quatro sequestradores mantidos em cativeiro em Gaza durante 476 dias em troca de dezenas de prisioneiros palestinos. O primeiro-ministro em Thani enviou os nomes ao diretor da Mossad, David Barne, e o Gabinete de Netanyahu anunciou-o, enquanto os meios de comunicação social foram instruídos a não divulgar a identidade até que as famílias fossem informadas.

Na segunda-feira passada, Israel entregou 30 prisioneiros para cada um dos três civis libertados, Romi Gonen, Emily Damari e Doron Steinbcher. Até à data, 91 dos 251 reféns raptados pelo Hamas em 7 de Outubro permanecem em Gaza, incluindo os corpos de pelo menos 34 mortes confirmadas pelas IDF. O Hamas também mantém dois civis israelenses que entraram na faixa em 2014 e 2015, bem como o corpo de um soldado morto em 2014. No domingo, o corpo de outro soldado que também foi morto em 2014 foi recuperado em Gaza no dia seguinte. a frente registrou nova decisão.

Netanyahu disse que Israel não completará a sua retirada do setor oriental do sul do Líbano no prazo de 60 dias estabelecido por um acordo de cessar-fogo com o Hezbollah que expira na segunda-feira. Na primeira confirmação pública do atraso, o primeiro-ministro disse que “o processo de retirada das FDI é condicional” porque o exército libanês “ainda não utilizou plenamente” as suas responsabilidades, ou seja, na região leste, mas apenas na região oeste. E embora o Hezbollah não tenha se movido ao norte do rio Litani, a 30 quilómetros da fronteira com Israel, como está escrito no compromisso de cessar-fogo. “O processo de retirada gradual continuará em plena coordenação com os Estados Unidos”, afirmou o gabinete de Netanyahu.

Israel pede à UNRWA que deixe Jerusalém até 30/1



A agência das Nações Unidas que ajuda os refugiados palestinos “deve cessar as suas operações em Jerusalém e evacuar todas as instalações da cidade” até 30 de janeiro. Isto foi escrito pelo embaixador israelita no palácio de vidro ao secretário-geral da ONU, António Guterres, numa carta. Em 30 de janeiro, foi aprovada uma lei que proíbe a UNRWA de operar em território israelita e de ter contactos com as autoridades israelitas em 30 de janeiro.

Reprodução reservada © Copyright ANSA