4 Takeways da entrevista de Trump, Elon Musk

O presidente Trump e o bilionário tecnológico Elon Musk sentaram -se para uma entrevista conjunta com Sean Hannity, da Fox News, onde defenderam a enorme revisão do governo federal do governo e deram algumas idéias sobre sua amizade.

A entrevista foi a última exposição de Trump colocando Musk no centro das atenções após uma aparição no Salão Oval do CEO da Tesla na semana passada, em que ele apresentou várias perguntas dos jornalistas enquanto o presidente estava sentado na mesa resolvida.

Hannity, que ofereceu alógios a ambos os homens durante a entrevista, a certa altura avaliou: “Sinto que estou entrevistando dois irmãos aqui”.

Aqui estão quatro conclusões da entrevista.

Almíscar responde a ataques democráticos

Musk respondeu ao revés que enfrentou desde que liderou os esforços do governo Trump para oferecer compras aos trabalhadores federais e encontrar maneiras de reduzir o desperdício e fraude às agências, culpando a burocracia por críticas.

“Se a burocracia estiver lutando contra a vontade do povo e impede o presidente, o presidente para implementar o que as pessoas querem, então o que vivemos é uma burocracia e não uma democracia”, disse Musk.

Hannity causou uma série de críticas que os democratas tiveram pelo almíscar, incluindo as declarações que está causando uma crise constitucional, que Dege está agindo ilegalmente e que os democratas estão chamando Musk de “linguagem vernacular para uma parte do corpo masculino”.

“Por que? Por que eles estão reagindo assim? Musk disse.

“Tudo o que estamos realmente tentando fazer aqui é restaurar a vontade das pessoas através do presidente. E, e o que estamos descobrindo é que existe uma burocracia sem nominação. Falando em não escolhido … há uma vasta burocracia federal que implica o presidente e o gabinete. E se você olhar, digamos, o voto da DC é de 92 % de Kamala ”, acrescentou Musk, referindo -se ao ex -vice -presidente Harris vencendo Washington, DC por 92 % em novembro.

Vários trabalhadores federais também moram na Virgínia e Maryland, que Harris também venceu, mas não muito.

O CEO da SpaceX também criticou o governo Biden, argumentando que não agiu competente ou carinhosamente e que mentiu para o público americano.

“Para economizar o dinheiro dos contribuintes, essas são duas coisas, concorrência e cuidado”, disse Musk.

“E o problema é que o contribuinte americano está obtendo um tratamento terrível porque olha para o último governo”, acrescentou.

Hannity respondeu: “Mas eles mentiram para nós e me disseram que Joe não tinha um declínio cognitivo”, referindo -se a habilidades cognitivas de Biden que foram questionadas nas semanas anteriores à corrida de 2024.

“Muito completamente”, respondeu Musk antes de acrescentar “eles mentiram, é loucura” quando Hannity levantou a fronteira.

Trump elogia Musk

Trump elogiou Musk durante a entrevista, destacando sua bem -sucedida carreira tecnológica e sua inteligência.

O presidente disse que ficou impressionado com almíscar quando viu que a equipe de almíscar tinha a capacidade de Pegue um reforço de foguete Em vez de colidir com o oceano.

“Algo que teve um efeito sobre mim foi quando vi o foguete retornar e ser agarrado, como, você pega um lindo bebê, pega seu bebê … você realmente não pode ter um programa de foguetes se estiver indo para Reverte US $ 1.000 milhões no oceano toda vez que voa, ele deve mantê -lo.

Ele acrescentou que a Rússia e a China não têm nada comparável ao programa Rocket Musk.

Na entrevista, o presidente também credenciou Musk como uma chave importante para implementar as dezenas de ordens executivas que assinou desde que assumiu o cargo.

“Você escreve um belo executivo e assina, assume que será feito, mas não é”, disse Trump, acrescentou que Musk trabalha com “100 gênios” em Doge para implementar sua agenda.

“Tem alguns jovens muito brilhantes que trabalham para aqueles que se vestem muito pior que ele, na realidade”, disse Trump, brincando. “Eles se vestem com apenas camisas. Você não saberia que eles têm 180 QI ”, disse o presidente. “Mas ele faz. Ele é um líder. Ele faz isso.

Musk solidificou o apoio de Trump depois de Butler

Musk disse que teria apoiado Trump, independentemente das eleições de 2024, mas que um assassinato na vida de Trump em Butler, Pensilvânia. Em julho, ele acelerou esse processo.

“Bem, eu faria de qualquer maneira, mas esse foi um evento precipitado”, disse Musk a Hannity.

“Isso acelerou um pouco”, disse Trump e Musk concordou.

Trump respondeu: “Eu não sabia”.

“Ele acelerou, mas eu faria de qualquer maneira”, disse Musk. Musk apoiou Trump logo após a tentativa de assassinato, compartilhando seu apoio ao então nomeado republicano em sua plataforma social, X. Ele compartilhou um vídeo no tempo de Trump e levantando o punho, com um ouvido ensanguentado após um tiroteio em uma manifestação ao ar livre enquanto o segredo O serviço arrastou.

Trump acredita que Musk encontrará US $ 1T em cortes de cães

Trump disse que acredita que Musk pode encontrar US $ 1 bilhão em cortes no governo federal, depois que o cagado na terça -feira encontrou US $ 55 bilhões em economia no último mês.

“Por mais que sejam, eles não encontrarão algum contrato torto, você sabe torto como o inferno. E quero dizer que isso será tanto que não é encontrado. Mas o que eu acho que ele encontrará US $ 1 bilhão “, disse Trump?

“Sim, acho que sim”, concordou Musk.

O bilionário de tecnologia disse que seu objetivo é “tentar obter US $ 1 bilhão do déficit” e que seu objetivo é pagar a dívida dos Estados Unidos.

“Se o déficit não for controlado, os Estados Unidos farão falência. Isso é algo muito importante para as pessoas entenderem. Um país não é diferente de um indivíduo no sentido de que, se um indivíduo gasta demais, um indivíduo poderá falir. E também pode um país e resíduos em massa, fraude e abuso que vem acontecendo, que está levando a um déficit de US $ 2 bilhões por ano, foi isso que o presidente foi entregue em 20 de janeiro, um déficit de US $ 2 bilhões. É uma loucura ”, disse Musk.

O executivo de tecnologia no início de janeiro disse que “ele tentará US $ 2 bilhões” e acrescentou na época: “Acho que esse é o melhor resultado do caso”.

