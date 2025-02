4 telefones celulares deslizarão em frente ao jejum do Ramadã, há um assassino silencioso da Samsung

Yakarta, vivo – O jejum do Ramadã fica a apenas três semanas. Este momento é usado por smartphones ou fabricantes de smartphones para transmitir os produtos mais recentes.

A seguir, é apresentada uma lista de novos telefones celulares baseados em dados Techno LiveSábado, 8 de fevereiro de 2025:

Huawei mate xt ultimate

Este telefone celular dobrável ou smartphone premium da China foi lançado pela primeira vez em setembro de 2024

Mesmo assim, a Huawei não compartilhou os detalhes do preço e da disponibilidade do Mate XT Ultimate para o mercado global, incluindo a Indonésia.

Xiaomi 15 Ultra

Lançado imediatamente no final deste mês, precisamente em 26 de fevereiro de 2025. Isso foi confirmado diretamente pelo fundador e diretor executivo da Xiaomi, Lei Jun. De fato, o lançamento da Xiaomi 15 Ultra coincidiu com a Xiaomi Su7 Ultra EV.

No entanto, o primeiro lançamento será realizado na China, enquanto Global durante o evento Mobile World Congress ou MWC em Barcelona, ​​Espanha, 6 de março de 2025.

O dispositivo que será lançado em um futuro próximo está zombando dos ventiladores móveis incessantemente dobráveis. Em relação às especificações, o Oppo admitiu que as dobradiças eram feitas de ligas de titânio impressas em 3D.

Além disso, um design fino parece ser o tema principal deste ano, que não é apenas o Oppo Encontre N5 que está nessa tendência, mas também rumores sobre o ar do iPhone que será lançado no final de 2025.

O Oppo Find N5 também será à prova d’água com a classificação IPX9. No entanto, os usuários devem ter cuidado quando você estiver de férias na praia, porque esse telefone dobrável não é anti-dowery.

Por último, mas não arrendamento. Dizem que o Oppo Find N5 funciona com o Snapdragon 8 Elite, o que o torna o primeiro telefone dobrável a usar esse processador.

No entanto, o Oppo encontra N5, que prevê que ele é um assassino silencioso do telefone celular dobrável da Samsung, não abriu mais sobre as especificações e preços específicos.