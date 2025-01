49 Migrantes a bordo do navio Cassiopea pousou na Albânia

Depois de 3 horas, é Aterrissando 49 migrantes que chegaram esta manhã às 7:30 no porto de Shengjin A bordo da Patrulha Cassiopeia da Marinha italiana.

Os migrantes, acompanhados por Carabinieri e pequenos grupos italianos, percorreram a pé várias dezenas de metros, que separam a doca da entrada para o ponto de acesso dentro da porta.

Durante o hotspot Shengjin em andamento, na Albânia, exibindo 49 migrantes que chegaram esta manhã na Cassiopeia Patrol para serem expostos a um procedimento de fronteira acelerada, para um dos estrangeiros examinados – se soubermos – quão longe aprenderemos – foram encontrados por condições compatíveis com detenção e, portanto, poderiam ser transferidos para a Itália. Mesmo nas duas ocasiões anteriores – em outubro e novembro – para alguns dos migrantes trazidos para a Albânia, as vulnerabilidades apareceram e foram transportadas para a Itália para procedimentos normais. A triagem continua.

Il Cassiopeia Patrol da Marinha italianaque transportou 49 migrantes armazenados no fim de semana em águas internacionais ao sul de Lampedusa, Entrou na porta às 07:30.

A bordo estão Bengala (principalmente), egípcios, Ivoriani e Gambians, que serão expostos a procedimentos de fronteira acelerados fornecidos àqueles que vêm de países seguros e não entregaram documentos de identidade.

A primeira parada dos migrantes estará dentro da porta, onde o ponto de acesso “italiano” para triagem de saúde é configurado. Se as condições de vulnerabilidade forem encontradas, ela será transferida para a Itália, como aconteceu em alguns casos em duas transferências anteriores para a Albânia em outubro e novembro. Depois que os migrantes comiam e novas roupas foram fornecidas, as operações para sua identificação seriam lançadas, o que levou longas horas no passado.

O objetivo final é o campo GjaderNa origem albânia, várias dezenas de quilômetros de distância. Está na área de boas -vindas do local para os migrantes passarem a noite e nas próximas semanas e aguardar o resultado do pedido de asilo. Aqueles para os quais o pedido serão rejeitados serão transferidos para a RCP, dentro do campo, onde uma pequena prisão também foi estabelecida para aqueles que cometem crimes.

