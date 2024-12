49ers onde assistir: horário de início da NFL, transmissão ao vivo, probabilidades, previsão para o jogo ‘MNF’ da Semana 17

No jogo final da Semana 17, o San Francisco 49ers receberá o Detroit Lions no “Monday Night Football”.

O San Francisco foi eliminado dos playoffs, mas ainda tem chance de pelo menos deixar os Leões com a impressão de que ainda tem vantagem no confronto. Os Niners eliminaram os Leões na edição do ano passado. NFL jogo do título, e ser capaz de obter outra vitória na noite de segunda-feira pode ser um lembrete, no próximo ano, de que eles ainda são uma força a ser reconhecida na conferência.

Enquanto isso, Detroit pode manter o primeiro lugar tanto na NFC Norte quanto na conferência como um todo ao vencer este confronto. A determinação final dessas vagas se resumirá ao grande confronto com os Vikings no próximo domingo à noite, mas ainda há a motivação do fator vingança, além de um caminho potencial mais apertado para o primeiro lugar na NFC que pode indicar aos Leões que eles estão mais interessados em ir. tudo para este jogo do que pode parecer superficialmente.

Os Leões se vingarão ou os Niners conseguirão outra vitória? Saberemos muito em breve. Antes de analisarmos o confronto, veja como você pode assistir ao jogo.

Quando os Leões têm a bola

Como todos vimos ao longo desta temporada, o ataque de Detroit é essencialmente uma máquina que remove qualquer chave inglesa que possa ficar presa em suas engrenagens.

Apesar de ter disputado menos partidas do que todos os times, exceto um, o Detroit chega a este jogo em segundo lugar na NFL em jardas e primeiro em pontos. Os Leões são os primeiros em pontos por ataque, os primeiros em porcentagem de ataques que terminam em um touchdown ou field goal e os primeiros em taxa de sucesso ofensivo, via Tru Media. Eles podem fazer qualquer coisa. Eles ficam em segundo lugar na EPA por passe e em quinto lugar na EPA por corrida, em segundo lugar na taxa de sucesso de passagem (em apenas 0,2%) e em terceiro na taxa de sucesso em corrida (em 0,1%).

Os 49ers chegam a este jogo defensivamente, com Javon Hargrave e Kevin Givens ainda na reserva por lesão, Drake Jackson ainda no PUP, De’Vondre Campbell ainda suspenso e Dre Greenlaw listado como fora após retornar há apenas duas semanas. Seu melhor atacante defensivo, Nick Bosa, passará o jogo correndo contra, sem dúvida, a melhor dupla de tackle da NFL, Penei Sewell e Taylor Decker. Seu melhor zagueiro geral, Fred Warner, será testado tanto quanto foi durante todo o ano, já que ninguém ataca melhor no meio de campo do que os Leões.

Detroit ainda está sem David Montgomery, mas vimos do que Jahmyr Gibbs é capaz quando Montgomery está fora. Não é divertido para as defesas perseguir aquele cara durante todo o jogo. Adicione sua explosividade absoluta com a confiabilidade consistente de Amon-Ra St. Brown, as ameaças representadas por Sam LaPorta e outras opções de jogo de passes complementares, e Ben Johnson tramando algumas das coisas mais selvagens imagináveis, e é difícil ver como qualquer irá parar esta unidade, muito menos uma defesa dos Niners que não esteja operando perto das condições de pico.

É claro que também podemos não ver os Leões operando nas melhores condições. Este jogo tem significado para os Leões: uma vitória sobre o San Francisco abre a possibilidade de um empate na semana 18 contra os Vikings e também dá ao Detroit o título da NFC North e a vantagem de jogar em casa durante os playoffs. Mas a temporada se resumirá a esse jogo de qualquer maneira, e é fácil justificar não necessariamente investir tudo o que você tem neste jogo.

Por outro lado, os Leões são treinados por Dan Campbell. E eles foram muito intencionais em relação aos “jogos de vingança” nesta temporada, desde atacar Dallas até garantir que Montgomery tivesse um grande dia no primeiro jogo contra os Bears. Portanto, também é muito fácil imaginá-los saindo e tentando colocar madeira no time que os venceu no jogo do título da NFC do ano passado.

Quando os 49ers têm a bola

O ataque de São Francisco é outra unidade que não tem operado perto do seu pico este ano. Christian McCaffrey perdeu quase toda a temporada. O mesmo vale para Brandon Aiyuk. George Kittle perdeu alguns jogos. Jauan Jennings perdeu alguns. Trent Williams perdeu muitos jogos e não jogará esta semana ou na próxima. Até mesmo os running backs reserva que se destacaram no lugar de McCaffrey (Elijah Mitchell, Jordan Mason, Isaac Guerendo) perderam um jogo ou muito mais. Deebo Samuel pode ter estado ausente durante grande parte do ano, dado o seu nível de contribuição até à semana passada.

Isso seria mais preocupante se eles enfrentassem uma defesa diferente deste grupo do Lions, que pode ser a única unidade do calibre dos playoffs na liga que lidou com mais problemas de lesões do que o ataque dos Niners. Alex Anzalone, Marcus Davenport, John Cominsky, Derrick Barnes, Khalil Dorsey, Malcom Rodriguez, Ennis Rakestraw Jr., Carlton Davis, Aidan Hutchinson, Alim McNeill e Kyle Peko estão todos na reserva por lesão. Jalen Reeves-Maybin foi designado para retornar, mas ainda não voltou a campo. Os únicos titulares esperados em campo são DJ Reader, Jack Campbell, Terrion Arnold, Kerby Joseph e Brian Branch. Isso é loucura.

San Francisco deve conseguir fazer algumas coisas ofensivamente na noite de segunda-feira, desde que a linha ofensiva consiga se manter firme. Brock Purdy tem sido geralmente mais agressivo este ano do que nos anos anteriores; Kittle, Jennings e Samuel estão disponíveis e saudáveis, e Guerendo deve estar de volta.

Dadas as condições da defesa leonina, haverá espaços para todos fazerem jogadas. A questão é se eles conseguirão fazer jogadas suficientes para acompanhar os Leões… e isso é difícil de imaginar.

Previsão

Detroit irá para a estrada e enfrentará o time que encerrou seus playoffs há um ano. Se sabemos alguma coisa sobre as equipas de Dan Campbell é que querem vencer esse tipo de jogo, talvez até mais do que qualquer outro. E o ataque dos Leões é muito eficiente, eles serão explosivos demais para serem contidos. Escolha: Leões 33, 49ers 23