49ers Probabilidades, Spread, Linha e Linha do Tempo: Semana 17 Escolhas de futebol de segunda à noite por modelo da NFL no rolo 28-12

O Detroit Lions (13-2) visitará o San Francisco 49ers (6-9) em uma partida da NFC no Monday Night Football para encerrar a programação da Semana 17 da NFL. Os Leões estão lutando para garantir o primeiro lugar nos playoffs da NFC. Na Semana 16, os Leões derrotaram o Chicago Bears por 34-17. Os Niners procuram desempenhar um papel decisivo, já que foram eliminados da disputa dos playoffs. Na semana passada, o 49ers perdeu para o Miami Dolphins por 29-17. A última previsão do Lions vs. 49ers prevê céu parcialmente nublado, ventos fracos e temperaturas em torno de 50 graus.

O pontapé inicial no Levi’s Stadium em San Francisco está agendado para 20h15 horário do leste dos EUA. Detroit é o favorito de 3,5 pontos nas últimas probabilidades de Lions x Detroit. 49ers do Consenso SportsLine, enquanto o acima/menos para o total de pontos marcados é 50. Os Leões são -216 favoritos na linha de dinheiro (arrisque $ 216 para ganhar $ 100), enquanto os 49ers são +179 azarões. Antes de fechar qualquer jogo do Lions vs. 49ers, certifique-se confira as previsões da NFL e dicas de apostas do modelo de projeção SportsLine.

O modelo, que simula cada jogo da NFL 10.000 vezes, aumentou mais de US$ 7.000 para jogadores de US$ 100 nas escolhas mais bem cotadas da NFL desde seu início. A modelo entra na semana 17 da temporada de 2024 da NFL com uma sequência de apostas quentes de 28-12, na melhor das hipóteses. Escolhas da NFL este ano, uma surpreendente taxa de sucesso de 70%. A longo prazo, ele tem uma sequência de 208-140 nas escolhas mais bem cotadas da NFL desde a temporada de 2017 e uma sequência de 62-33 nas escolhas mais bem cotadas da NFL desde a semana 7 de 2022.

O modelo também ficou entre os 10 primeiros no NFLPickWatch quatro dos últimos seis anos em escolhas consecutivas da NFL e venceu mais de 94% dos jogadores do CBS Sports Football Pick’em quatro vezes durante esse período. Qualquer pessoa que acompanha apostas esportivas e aplicativos de apostas obteve grandes lucros.

Agora, o modelo simulou Leões x 49ers 10.000 vezes. Aqui estão vários Probabilidades da NFL e linhas de apostas da NFL para Lions vs. 49ers:

Diferença entre Leões e 49ers: Detroit -3,5

Leões vs. 49ers acima/abaixo: 50 pontos

Linha de dinheiro do Lions contra 49ers: Detroit -216, San Francisco +179

DET: Os Leões estão 10-5 contra o spread nesta temporada

SF: 49ers estão 5-10 contra o spread nesta temporada

Escolhas do Lions vs. 49ers:

Transmissão de Leões x 49ers: tv fubo (Experimente gratuitamente)

Por que os Leões podem cobrir

O ataque de Detroit ocupa o segundo lugar em jardas totais (408,6) e jardas de passe (264,7). O quarterback Jared Goff é o engenheiro desta potente unidade. Goff é o segundo em jardas de passe (4.095), o quarto em touchdowns de passe (33) e o oitavo em QBR (66,3). O produto Cal lançou vários passes para touchdown em quatro jogos consecutivos. Na semana passada contra o Bears, Goff acertou 23 de 32 para 336 jardas e três passes para touchdown.

O running back Jahmyr Gibbs é um craque dinâmico que pode lidar com a carga com David Montgomery (joelho) lesionado. O produto do Alabama ocupa o sétimo lugar em jardas corridas (1.156) e touchdowns corridos (12). Além disso, ele somou 440 jardas de recepção.

Por que os 49ers podem cobrir

O quarterback Brock Purdy completou 65% de seus arremessos para 3.487 jardas e 17 passes para touchdown nesta temporada. Purdy tem quatro jogos com mais de 300 jardas, incluindo dois nos últimos três jogos. Na derrota para os Dolphins, o jogador de 24 anos acumulou 313 jardas e dois touchdowns.

O tight end George Kittle é um bloqueador físico e um apanhador de passes confiável. Ele lidera o time em recepções (68), jardas recebidas (967) e touchdowns (8). O produto de Iowa teve 18 recepções de mais de 20 jardas em 2024. O jogador de 31 anos ultrapassou 100 jardas em dois de seus últimos três jogos. Na semana 14 sobre os Bears, Kittle teve seis recepções para 151 jardas, o recorde da temporada.

Como fazer escolhas entre Leões e 49ers

O modelo se apoia no total, projetando um total combinado de 51 pontos. Diz também que um lado do spread sai em mais de 50% das simulações.

Então, quem vence o 49ers contra o Lions no Monday Night Football e qual lado do spread ganha mais de 50% das vezes? Visite SportsLine agora para ver qual lado do 49ers vs. Os Leões voltaram atrás, todos a partir do modelo que retornou mais de US$ 7.000 em escolhas de primeira linha da NFL..