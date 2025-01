5 alimentos típicos do ano chinês que se acredita trazer boa sorte e significado

Yakarta, vivo -A celebração do Ano Novo Chinês é sinônimo de união, oração e tradições que a comunidade chinesa transmitiu por gerações.

Leia também: Kai Daop 1 Yakarta Adicionar 7 trens nas longas férias de Isra Miraj e do Ano Novo Chinês 2025

Além dos Baratijas e vários eventos, a comida é uma parte muito importante desta celebração. Cada prato servido tem um certo significado que se acredita trazer boa sorte, saúde e abundância.

Relatado Sabor domésticoAqui estão cinco alimentos típicos do Ano Novo Chinês que se acredita trazer boa sorte e significado:

Leia também: O primeiro show de bombeiros em Bali traz a lenda do antigo mito do ano novo chinês

 Kuwe Fau Kee’s Shop Casket Cake Foto: Viva.co.id/ayu utami paramiha

Leia também: O KCIC revela 105.000 ingressos Whoosh exaustos nas longas férias de Isra Miraj e do Ano Novo Chinês 2025 2025

Basket Bolo ou Nian Gao é um dos alimentos típicos do mais famoso ano novo chinês. Este bolo é feito de arroz pegajoso cozido por compacto em redondo e dourado. O significado de um bolo de cesta é trazer abundância e progresso.

No mandarim, a palavra nian significa ano e gao significa alto, que simboliza a esperança de que nossas vidas e esforços possam se desenvolver rapidamente a cada ano. Acredita -se que comer bolos de cesta traz boa sorte para alcançar objetivos e alcançar o sucesso.



Os bolos Luna, ou Yue Bing, são bolos que geralmente são redondos com o conteúdo de pasta de amendoim ou lótus. Esta refeição é frequentemente associada às celebrações do Ano Novo Chinês devido à sua forma redonda que simboliza unidade, felicidade e sorte.

Acredita -se também que os bolos da lua trazem prosperidade e prosperidade para a família. No ano novo chinês, o bolo da lua também tem um significado simbólico para esperar por uma vida cheia de harmonia e união.

3. Macarrão de longevidade

Macarrão de longa data é um dos pratos mais servidos durante as celebrações do Ano Novo Chinês. Este macarrão é considerado um símbolo de vida longa e boa saúde.

Na tradição chinesa, acredita -se que a duração do macarrão simbolize a duração da vida, de modo que se espera que ele coma macarrão longo no início do ano para trazer uma vida longa e uma vida saudável. Além disso, esse macarrão também simboliza a fluidez e a sorte na jornada da vida.

4. Peixe (tubarão)

O peixe é um alimento obrigatório na mesa de jantar durante o Ano Novo Chinês. No mandarim, a palavra yu tem uma pronúncia semelhante às palavras ou mais, que simboliza abundância e fortuna.

Portanto, acredita -se que comer peixes durante o Ano Novo Chinês traga boa sorte em questões financeiras e prosperidade. Em geral, os peixes são servidos na íntegra com a cabeça e a cauda, ​​o que é simbólico para esperar uma sorte abundante desde o início até o final do ano.

Mandarin, ou Chen Pi Laranges são frutas muito populares durante as celebrações do Ano Novo Chinês devido a suas cores brilhantes e formas redondas. As laranjas são consideradas um símbolo de prosperidade e felicidade.

Chen em mandarim significa sorte e, devido à sua forma redonda, laranjas simbolizam abundância e unidade familiar harmoniosa. Acredita -se que comer laranjas durante o Ano Novo Chinês traga fortuna e felicidade abundantes ao longo do ano.