5 casos de suicídio de famosos jogadores de futebol, existem ex Mu e Barcelona

Yakarta, vivo – O futebol, um esporte amado por milhões de pessoas em todo o mundo, é frequentemente associado à felicidade, paixão e conquista.

Leia também: A mulher estrela de Barcelona segura os órgãos genitais do oponente, Espanyol está com raiva

No entanto, por trás do brilho do mundo do futebol, há um lado sombrio que raramente se destaca: jogadores separados que optam por terminar suas próprias vidas, também conhecidas como suicídio.

Várias pressões, dentro e fora do campo, são fatores que incentivam essa decisão trágica. Aqui estão cinco jogadores que optam por cometer suicídio, conforme relatado por SportskeedaQuinta -feira, 13 de fevereiro de 2025:

Leia também: O reconhecimento do zagueiro do Manchester United Old Trafford não assustou mais o oponente

1. Alan Davies (1961-1992)

Alan Davies, jogador de futebol britânico, iniciou sua carreira no Manchester United (MU) em 1978. Ele apareceu em 10 jogos para equipes seniores antes de finalmente se mudar para vários outros clubes, como o Newcastle United e Swansea City.

Leia também: Revelado, a razão pela qual Ruben Amorim deixou Marcus Rashford deixar um United

No entanto, por trás de sua carreira, a vida pessoal de Davies estava cheia de pressão. Em 4 de fevereiro de 1992, Davies foi encontrado suicídio em seu carro no sul do Gales depois de levar a filha para a escola. Ele terminou sua vida inalando o monóxido de carbono.

2. Carlos José Castilho (1927-1987)

O goleiro brasileiro tem uma corrida brilhante, uma vez que entrou na seleção brasileira em quatro edições da Copa do Mundo (1950, 1954, 1958 e 1962). Apesar de ser um dos goleiros talentosos, sua vida pessoal não foi isenta de problemas.

Depois de se aposentar e recorrer ao mundo do treinamento, Castilho experimentou uma depressão grave que finalmente o levou a uma decisão trágica. Em 5 de fevereiro de 1987, aos 59 anos, ele cometeu suicídio pulando da janela de seu apartamento. O relatório estabelece que o problema do casamento é um dos principais fatores que desesperam para acabar com a vida.

3. Dale Roberts (1986-2010)

Dale Roberts é um jovem goleiro talentoso que já defendeu a floresta de Nottingham e já foi chamado para fortalecer a seleção britânica C. Infelizmente, sua carreira prendeu tragicamente aos 24 anos.

Em 2010, Roberts foi encontrado morto pendurado em casa. A depressão que ele supostamente experimentou foi causada por uma lesão que impediu sua carreira e a notícia de sua noiva com seu companheiro de equipe, Paul Terry, irmão da lenda do Chelsea, John Terry.

 Para o ex -jogador do Leeds United, Gary Speed

Gary Speed ​​é um ótimo nome no futebol inglês e no País de Gales. Ele se tornou o primeiro jogador a chegar a 500 participações na Premier League e teve 85 jogos pela equipe nacional do País de Gales. Sua brilhante carreira não refletiu o que aconteceu por trás de sua vida.

Em 27 de novembro de 2011, a velocidade foi encontrada morta na garagem de sua casa, apenas um dia depois de aparecer em programas de televisão. Sua partida surpreendeu muitas partes, especialmente porque ele não mostrou sinais de depressão antes da tragédia ocorrer.

 Goleiro alemão, Robert Enke

Robert Enke é um dos melhores goleiros alemães, jogou por grandes clubes como Barcelona e Hannover 96. No entanto, desde a morte de sua filha, Lara, em 2006, Enke experimentou depressão grave que não é presa.

Em 10 de novembro de 2009, ele terminou sua vida colidindo com o trem em Neustadt Am Rubenberge, Alemanha.

___________

Nenhuma informação é feita neste artigo para inspirar alguém a fazer o mesmo ato. Se você sofrer depressão até que o desejo de suicídio surja, consulte imediatamente aqueles que podem ajudá -lo, como psicólogo, psiquiatra ou clínica de saúde mental.