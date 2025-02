5 Contrades para levar quando a proposta de Strip by Gaza por Trump Reverbera

5 Contrades para levar quando a proposta de Strip by Gaza por...

Os Aftershocks devolvam na quarta -feira pela declaração do presidente Trump no dia anterior de que os Estados Unidos devem tomar “propriedades de longo prazo” de Gaza e que os palestinos que moram para lá deveriam ser transferidos.

A posição, descrita durante a visita do primeiro -ministro israelense, Benjamin Netanyahu, ameaçou mudar a estrutura da política dos EUA na região, que tem sido baseada na possibilidade hipotética de uma solução de dois estados, na qual Israel e um Palestina independente seria -existente.

Trump causou uma maior consternação em grande parte do espectro político e no mundo mais amplo, quando se recusou a descartar o uso do Exército dos EUA nesse esforço.

Quando perguntado sobre esse ponto, ele disse: “Faremos o que for necessário”.

Aqui estão as cinco grandes conclusões 24 horas depois.

Os detalhes são notáveis ​​por sua ausência

Se Trump realmente planeja seguir sua proposta, será uma empresa enorme e muito controversa.

Até quarta -feira à noite, ainda havia muito poucos detalhes sobre como seria alcançado especificamente.

Trump havia dito na terça -feira que acreditava que “todos” dos palestinos deveriam ser transferidos.

Como isso seria alcançado? Por que seria realista supor que um povo que se agarrou tão ferozmente à sua identidade nacional seria abandonado para abandonar sua terra natal?

Se não o fizerem voluntariamente, as tropas americanas seriam colocadas em perigo para expulsá -las?

Nada disso estava claro.

Parece que a Casa Branca acredita que as nações vizinhas, especialmente o Egito e a Jordânia, poderiam ser induzidas a coletar refugiados palestinos, talvez aproveitando os pagamentos de assistência dos EUA.

Mas existem riscos claros para os governantes dessas nações em consentimento nesse plano.

Esses riscos se concentram na potencial raiva do lar, se for considerado que os governantes colidem na destruição de um povo palestino discreto, bem como a capacidade de um influxo de ativistas palestinos causar instabilidade interna.

A Casa Branca anda para trás, disposição permanente

Trump indicou durante seus comentários na terça -feira que os palestinos em Gaza poderiam ser reassentados permanentemente em outros lugares.

A sugestão de permanência sublinhou o perigo de uma perspectiva árabe, dada a noção central da noção de desapropriação da identidade palestina.

Muitos palestinos foram arrancados de suas casas na criação de Israel em 1948, e Israel ocupa a Cisjordânia desde 1967.

Trump também disse que achava que os Estados Unidos deveriam assumir uma “posição de propriedade de longo prazo” sobre Gaza.

Mas na quarta -feira, a Casa Branca fez uma medida de pedalada sobre o assunto.

O secretário de Estado Marco Rubio caracterizou a idéia de deslocar os palestinos como uma medida temporária enquanto Gaza foi reconstruído.

“Enquanto isso, as pessoas terão que morar em algum lugar enquanto a reconstruir”, disse Rubio em entrevista coletiva na cidade da Guatemala, de acordo com a Associated Press.

O secretário de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, pressionou a pergunta durante a sessão informativa da mídia na quarta -feira, disse sobre a população de Gaza que Trump “deixou claro que eles precisam ser temporariamente realocados de Gaza para a reconstrução desse esforço “.

Esses comentários são o primeiro sinal concreto de que o governo está voltando pelo menos alguns elementos da proposta.

Uma enxurrada de críticas aos democratas e outros

Os democratas reagiram furiosamente à proposta de Trump, e alguns descreveram seu plano para o deslocamento dos palestinos, potencialmente nas mãos de nós, tropas, como limpeza étnica.

O representante Rashida Tlaib (D-Mich.), Que é a Americana da Palestina, acusou Trump de poder “de lançar apenas esses fãs”, devido ao que o TLAIB caracterizou como “apoio bipartidário no Congresso para financiar o genocídio e a limpeza étnica.

Senador Chris Murphy.

O senador Chris van Hollen (D-Md.) Acusou o presidente de buscar “limpeza étnica por outro nome”, enquanto o representante de Green (D-Texas) prometeu apresentar artigos de habilidade contra Trump sobre a proposta.

Também houve críticas das nações árabes, incluindo a Arábia Saudita. Uma declaração do Ministério das Relações Exteriores do Reino descreveu seu compromisso com o status palestino “empresa, firme e inabalável”.

Até muitos republicanos parecem calorosos

Trump tem o partido republicano firmemente sob seu controle após a confortável vitória eleitoral em novembro passado. Portanto, é sempre notável quando um número significativo de membros de seu próprio partido parece quente sobre seus planos.

Esse certamente parece ser o caso aqui, talvez porque Trump reoriente a festa em torno de uma posição amplamente anti -intervencionista, “America First”.

O senador Rand Paul (R-Ky) escreveu nas redes sociais: “Eu pensei que votamos primeiro nos Estados Unidos. Não temos negócios para contemplar outra ocupação para condenar nosso tesouro e derramar sangue de nossos soldados.

Mas Paulo da inclinação libertária não foi o único republicano a expressar dúvidas.

A senadora Lindsey Graham (Rs.C.) disse que a maioria das pessoas em seu estado “provavelmente não estava empolgada em enviar os americanos a cuidar de Gaza”.

O senador Josh Hawley (R-Mo.) Atingiu um tom semelhante, dizendo que não era “o melhor uso dos recursos dos Estados Unidos para gastar muito dinheiro em Gaza”.

Sem dúvida, o plano de Trump tinha seus reforços republicanos.

O senador Ron Johnson (R-Wis.) Disse à sua origem da Câmara de Sentinel que o Oriente Médio poderia se beneficiar de “novas idéias ousadas” e que a proposta de Trump estava “mudando o paradigma”.

Dito isto, a falta de entusiasmo por outros quartos foi notável.

As reformas do plano se concentram nas conexões familiares de Trump

No meio do choque inicial causado pelas propostas de Trump na noite de terça -feira, alguns observadores notaram como seu plano ecoou um comentário anterior do filho -Jared Kushner.

No ano passado, Kushner, um promotor imobiliário como Trump, causou controvérsia quando disse que a “propriedade em frente ao mar” de Gaza tinha o potencial de ser “muito valioso”.

Kushner, que falou cerca de quatro meses no ataque israelense a Gaza que seguiu os ataques do Hamas a partir de 7 de outubro de 2023, acrescentou que era “um pouco de uma situação infeliz lá, mas da perspectiva de Israel faria todas as pessoas e então limpe -o.

Na quarta -feira, o New York Times direcionou sua atenção para os negócios da família Trump na região.

“O Oriente Médio se tornou os últimos três anos no local mais popular da família Trump em termos de novos acordos internacionais de imóveis”, afirmou o Times.

Ele ressaltou que isso incluía acordos recentes com uma empresa baseada na Arábia Saudita para “construir apartamentos de luxo de alto risco, campo de golfe ou hotéis em Omã, Arábia Saudita e Dubai”.

O relatório também lembrou aos leitores que Kushner lidera uma empresa de capital privado “que levantou US $ 4,5 bilhões, principalmente dos fundos soberanos de riqueza das nações ricas em petróleo na Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos”.

