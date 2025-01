5 corridas a considerar no início de 2025

Uma combinação de eleições locais e de alto nível terá lugar nos primeiros meses deste ano, o que poderá servir como um barómetro de como os eleitores se sentem poucos meses após as eleições presidenciais de 2024.

A Virgínia realizará várias eleições especiais na legislatura estadual, o que poderá ter implicações no equilíbrio de poder em ambas as câmaras. Em Wisconsin, os eleitores participarão de uma corrida de alto risco para a Suprema Corte estadual que determinará a inclinação partidária no tribunal superior.

Outras disputas terão implicações na composição do Congresso e do Partido Democrata em geral. Três eleições especiais preencherão os assentos na Câmara deixados vagos por nomeações no gabinete do presidente eleito Trump e outras nomeações de alto nível. No próximo mês, os democratas elegerão o próximo presidente do Comitê Nacional Democrata (DNC).

Aqui estão cinco corridas para assistir no início de 2025:

3 eleições especiais começam na legislatura da Virgínia

Os eleitores da Virgínia participarão de três eleições legislativas estaduais na terça-feira, com duas cadeiras estaduais no Senado e uma cadeira na Câmara estadual em disputa.

O republicano John McGuire e o democrata Suhas Subramanyam conquistaram assentos no Congresso. McGuire representou anteriormente um distrito do Senado estadual a oeste de Richmond, enquanto Subramanyam representou um distrito do Senado estadual no condado de Loudoun.

O democrata Jack Trammell e o republicano Luther Cifers estão concorrendo para substituir McGuire no Distrito 10 do Senado Estadual, enquanto o republicano Tumay Harding e Del. Kannan Srinivasan (D) estão disputando a cadeira de Subramanyam no Distrito 32 do Senado Estadual.

A decisão de Srinivasan de concorrer a uma das cadeiras abertas no Senado estadual deixou aberta sua cadeira no Distrito 26 da Câmara estadual, onde o republicano Ram Venkatachalam e o democrata JJ Singh estão tentando conquistar seu lugar.

A antiga cadeira de McGuire é preferida pelos republicanos, enquanto as cadeiras de Subramanyam e Srinivasan são aquelas onde os democratas são considerados favoritos, de acordo com o Projeto de Acesso Público da Virgínia.

Se os republicanos conseguissem ganhar uma cadeira no Senado estadual, poderiam recuperar o controle da Câmara. Se os democratas perderem sua cadeira na Câmara estadual, isso poderá criar um empate entre os dois partidos. Ainda assim, ambos os cenários seriam considerados grandes surpresas.

Eleições para substituir membros cessantes da Câmara

Ambos os partidos se preparam para três eleições para substituir vários atuais e ex-membros da Câmara.

O presidente eleito Trump inicialmente nomeou o ex-deputado Matt Gaetz (R-Flórida) para ser seu procurador-geral, mas mais tarde ele deixou o cargo quando ficou claro que não tinha apoio suficiente para ser confirmado no Senado.

Gaetz, que representa o Florida 1ruaDistrito Congressional, disse que não tem intenção de retornar ao Congresso nesta sessão, provocando uma eleição primária em 28 de janeiro e uma eleição em 1º de abril para ocupar a vaga.

Trump entrou nas primárias para apoiar o diretor financeiro da Flórida, Jimmy Patronis.

O deputado Mike Waltz (R-Flórida), que representa o 6º Distrito Congressional da Flórida, foi escolhido para ser o conselheiro de segurança nacional de Trump, uma posição que não requer confirmação do Senado. A expectativa é que ele renuncie em 20 de janeiro e seu sucessor complete o mandato. O senador do estado da Flórida, Randy Fine (R), obteve o endosso de Trump para esse assento. Ambos os distritos da Flórida são favorecidos pelo Partido Republicano.

Ambos os distritos da Flórida terão primárias em 28 de janeiro e eleições especiais em 1º de abril.

Trump escolheu a deputada Elise Stefanik (R.N.Y.) como sua embaixadora na ONU, desencadeando uma eleição especial para ocupar seu 21º assento em Nova York.rua Distrito Congressional. Nenhuma eleição especial foi marcada ainda e ambos os partidos acabarão por escolher os seus candidatos.

Embora o distrito de Stefanik tenha favorecido Trump por cerca de 16 pontos em 2020, os democratas também ocuparam a cadeira. O ex-deputado Bill Owens (DN.Y.) representou o distrito pouco antes de Stefanik.

A corrida pela presidência do Comitê Nacional Democrata toma forma

Vários candidatos concorrem para assumir o comando do Comité Nacional Democrata, enquanto o partido procura recalibrar-se após uma eleição decepcionante.

Dois candidatos surgiram como líderes: os presidentes dos partidos estaduais Ben Wikler, de Wisconsin, e Ken Martin, de Minnesota. Wikler recebeu um grande impulso em sua candidatura esta semana, quando o líder da minoria no Senado, Chuck Schumer (DN.Y.), o apoiou.

Wikler também recebeu o apoio de vários grupos, incluindo o centrista Third Way, MoveOn e o Progressive Change Campaign Committee, demonstrando o seu apelo entre os democratas centristas e progressistas.

Enquanto isso, Martin obteve pelo menos 100 apoios de membros do comitê do Comitê Nacional Democrata.

Outros candidatos incluem o ex-governador de Maryland, Martin O’Malley, o senador do estado de Nova York, James Skoufis, o ex-funcionário do Departamento de Segurança Interna, Nate Snyder, o ex-candidato ao Senado de Maryland, Robert Houton, e a ex-candidata presidencial Marianne Williamson.

Os candidatos presidenciais do Comitê Nacional Democrata poderão participar de quatro fóruns para apresentar sua candidatura este mês, antes da votação dos membros do partido em 1º de fevereiro.

Partidos competem pelo controle majoritário da Suprema Corte de Wisconsin

Dois candidatos estão concorrendo a uma vaga na Suprema Corte de Wisconsin, o que determinará sua inclinação partidária.

A juíza do condado de Dane, Susan Crawford, e o ex-procurador-geral do estado Brad Schimel (R) querem substituir a juíza liberal cessante Ann Walsh Bradley. A Suprema Corte de Wisconsin tem uma tendência liberal de 4-3, mas a aposentadoria de Bradley a leva a uma divisão de 3-3.

A corrida judicial não é partidária apenas no nome, uma vez que os democratas se uniram em torno de Crawford e os republicanos se uniram em torno de Schimel. Tecnicamente, as eleições primárias serão realizadas em 18 de Fevereiro, mas é provável que sirvam como uma formalidade, para alívio de ambos os partidos, evitando disputas intrapartidárias confusas.

As oportunidades para mudar a composição partidária do tribunal superior de um estado em disputa são poucas e raras. As questões quentes que foram apresentadas ao Supremo Tribunal de Wisconsin incluem redistritamento, aborto e resultados eleitorais, entre outros.

A última eleição para um assento na Suprema Corte de Wisconsin, que ocorreu em 2023 e também determinou sua inclinação partidária, quebrou recordes de arrecadação de fundos para uma eleição estadual para a Suprema Corte. Esta corrida de 2025 pode definir novos números de arrecadação de fundos.

As eleições gerais são em 1º de abril.

Corridas interessantes para prefeito estão por vir

Embora as eleições para autarcas normalmente recebam menos alarde do que as eleições intercalares ou presidenciais, podem oferecer algumas pistas interessantes sobre o sentimento dos eleitores meses após grandes eleições.

Os eleitores elegerão um novo prefeito em Oakland, Califórnia, em 15 de abril. O ex-prefeito Sheng Thao foi deposto em novembro em meio a uma confluência de fatores, incluindo preocupações com a segurança pública e o manejo inadequado de subsídios pela cidade que poderiam ter sido usados ​​para lidar com o roubo no varejo.

O recall ocorre no momento em que a segurança pública e o crime pairam sobre outras eleições na Califórnia. Isso levou à destituição de George Gascon, que atuava como promotor distrital no condado de Los Angeles, e de Chesa Boudin, ex-promotor distrital de São Francisco que foi destituído em 2022.

Outras disputas para prefeito a serem observadas nos primeiros meses deste ano incluem as primárias democratas em Pittsburgh e Atlantic City, Nova Jersey.

Em Pittsburgh, o prefeito Ed Gainey (D) está concorrendo a um segundo mandato contra o controlador do condado de Allegheny, Corey O’Connor. Gainey derrotou um titular durante sua primeira candidatura para prefeito, embora algumas pesquisas recentes para este ciclo tenham sugerido que Gainey enfrenta uma concorrência acirrada de O’Connor. As primárias democratas serão em 20 de maio.

Em Atlantic City, o prefeito Marty Small Sr. se viu envolvido em um caso criminal. Ele e sua esposa foram acusados ​​de colocar em risco o bem-estar de uma criança em segundo grau, e Small recebeu acusações adicionais de ameaças terroristas de terceiro grau e agressão agravada em terceiro grau em conexão com o suposto abuso de sua filha. Small foi indiciado novamente no mês passado por adulteração de testemunhas. Ambos negaram qualquer irregularidade.

Não está claro se alguém se oporá à candidatura à reeleição de Small, embora um nome tenha sido apontado como um possível adversário. As primárias democratas são em junho.

