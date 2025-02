A Paramount Home Entertainment anunciou o 5 de setembro O lançamento digital e Blu-ray datas para seu último drama histórico sobre a crise dos reféns dos Jogos de Verão de Munique em 1972. Desde sua estréia teatral, o filme recebeu uma classificação certificada de 93% em Rotten Tomatoes.

Em 5 de setembro, estará disponível para alugar ou alugar em plataformas digitais de amanhã, 4 de fevereiro. Em seguida, será seguido por seu lançamento em Blu-ray em 18 de fevereiro. Neste momento, o filme é indicado ao Oscar para o melhor Pugo original.

As características de bônus incluíram:

Recupere a história da transmissão: exclusiva dos atores Peter Sarsgaard, John Magaro, Ben Chaplin e muito mais, pois eles compartilham os desafios de retratar as pessoas reais encarregadas de informar sobre a primeira crise refém televisionada no mundo.

Uma empresa meticulosa: veja como um espaço vazio foi transformado em uma réplica impressionante do icônico estudo de transmissão de 1972, onde a equipe esportiva da ABC testemunhou a tragédia do desenvolvimento.

No cenário global: os Jogos Olímpicos de Munique de 1972 marcaram um ponto de virada na história, onde a linha entre jornalismo e cumplicidade borrada. Aprofunda os dilemas éticos e jornalísticos que enfrentam a equipe enquanto pesam informando as notícias e potencialmente alimentando mais violência.

Pergunta e resposta calças dos atores dos atores da tela: discussão com o escritor, produtor e diretor Tum Felbaum, os atores Peter Sarsgaard, John Magaro, Ben Chaplin e Leonie Benesch e a diretora de elenco Nancy Foy.

Produz Perguntas e Respostas da America da America – Uma conversa com o escritor, produtor e diretor Tum Fehlbaum, o produtor Sean Penn, Philipp Trauer, Thomas Wöbke e John Ira Palmer.

O filme foi direcionado a Tim Fehlbaum de um roteiro que co -escreve com Alex David e Moritz Binder. O elenco inclui John Magaro, Peter Sarsgaard, Ben Chaplin, Leonie Beneschv, Zinedine Soalem, Georgina Rich, Corey Johnson, Marcus Rutherford, Daniel Adeosun, Benjamin Walker e Ferdinand Dörfler. Foi produzido por Fehlbaum, Philipp Trauer, Sean Penn, John Ira Palmer e John Wildermuth, com Martin Moszkowicz e Christoph Müller Executive Producting.

“Durante os Jogos de Verão de Munique de 1972, segue uma equipe de transmissão esportiva americana que se adaptou rapidamente dos relatórios esportivos à cobertura ao vivo dos atletas israelenses tomados como reféns”, diz a sinopse. “Por meio dessa lente, em 5 de setembro, oferece uma nova perspectiva sobre transmissão ao vivo, observada em todo o mundo por cerca de um bilhão de bilhões de pessoas na época. No coração da história está Geoff, um jovem e ambicioso produtor que se esforça para demonstrar seu valor para seu chefe, o lendário executivo de televisão Roone Arledge. Juntamente com o intérprete alemão Marianne e seu mentor Marvin Bade, Geoff inesperadamente assume o comando da cobertura ao vivo. À medida que as narrativas mudam, o tempo se afasta e os rumores conflitantes se estendem, com a vida de reféns pendurados em equilíbrio, Geoff luta com decisões difíceis enquanto enfrenta sua própria bússola moral.