5 maneiras de viver nas pessoas ricas frugais tornam a carteira mais espessa, vale a pena imitar!

Yakarta, vivo – Longe da flexão, o dinheiro antigo tende a aplicar a vida frugal e simples. Não por mesquinho, a razão pela qual os ricos adotam a vida frugal para manter e desenvolver sua riqueza.

O fenômeno de mostrar riqueza ou flexão é muito fácil de encontrar nas redes sociais, como se as pessoas corressem para mostrar ativos para férias de luxo. As tendências de flexão são realizadas para obter a validação e o louvor ao público.

Diferentes, os conglomerados realmente acham que não há necessidade de mostrar riqueza ou comprar marcas famosas (marcas). O dinheiro antigo se concentrará em coisas que são realmente valiosas, em vez de ficarem presas em uma armadilha de consumo.

Citado por Newtraderu na segunda -feira, 27 de janeiro de 20245, existem pelo menos cinco estratégias de vida frugal no estilo de pessoas ricas que raramente discutem abertamente. As seguintes práticas de poupança aplicadas pelo dinheiro anterior incluem:

1. Priorize o valor

 Ilustração de compra mensal

O principal hábito dos ricos é se concentrar no longo prazo para priorizar o valor (qualidade) em vez do preço. Eles entendem que, às vezes, gastar mais dinheiro no início por bens de alta qualidade pode produzir uma economia significativa ao longo do tempo.

2. Viva em uma casa simples

Não em bilhões de casas de luxo, os ricos preferem viver em uma casa simples. A decisão permite coletar e manter riqueza porque evita algumas despesas, como impostos e manutenção da casa, que é o oposto designado para salvar ou investir.

Warren Buffett se tornou uma das pessoas ricas que praticavam a vida frugal. Por 60 anos, Buffett ainda vivia fielmente em casa, localizado em Omaha, Nebraska.

3. Construindo a independência

 Ilustração de ladrilhos com vazamentos, folhas de reparo, ladrilhos de casa, telhados

Apesar de viver em riqueza, muitos dinheiro antigo adotaram o foco de fazer a si mesmo (DIY). A prática da vida frugal é generalizada em Mena. Eles tendem a fazer melhorias e manutenção de mercadorias independentemente como uma prática de poupança, além de desenvolver habilidades de auto -defesa. A independência também é realizada em termos de fabricar comida em casa como uma disposição, em vez de comprar em um restaurante.

4. Tempo de investimento e educação

A vida frugal não está simplesmente relacionada a como economizar financiamento para as necessidades diárias. Essa simples prática da vida também ensina como usar os recursos disponíveis para se desenvolver.

Pessoas ricas usam instalações de bibliotecas públicas e plataformas de aprendizado on -line para obter informações e aumentar novos conhecimentos. Eles também enfatizam fortemente a importância da construção de redes e relacionamentos para compartilhar informações e oportunidades. O escopo do conhecimento ajudará o dinheiro antigo a tomar decisões lucrativas.

5. Evite a inflação do estilo de vida

Os ricos têm muito cuidado para não ficarem presos na armadilha da inflação do estilo de vida quando a renda aumenta. Eles são tentados a aumentar os gastos apenas porque podem comprá -lo.

Em vez disso, eles tentam manter custos consistentes de tempos em tempos. Por exemplo, não comprar uma casa nova que seja mais luxuosa, que ainda usa veículos antigos, não compre os últimos dispositivos etc.

Ao manter gastos estáveis, os conglomerados podem atribuir seu dinheiro a investimentos cujo valor aumenta de ano para ano. Como resultado, promova riqueza a longo prazo.