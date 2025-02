5 momentos atraentes do dezessete concertos em Yakarta no primeiro dia, ‘presente’ Jeelghan e Jun

Yakarta, vivo – Concerto Dezessete (aqui) Tour World em Yakarta O primeiro dia foi realizado com sucesso no sábado, 8 de fevereiro de 2025, no Yakarta International Stadium (JIS). Neste concerto, dezessete membros conseguiram fazer novas memórias com fãs chamados Carat.

A partir de cantar e dançar juntos para interagir de curta distância em um concerto promovido pelo Pro -Wattle Pro. Vamos continuar deslocando o artigo completo abaixo.

A seguir, são 5 momentos interessantes do show Dezessete (aqui) Tour World em Yakarta Quais serão as lembranças mais bonitas para os fãs:

A presença de Jeelghan e Jun ‘

Dois dezessete membros, a saber, Jeelghan e Jun foram forçados a perder o show em Yakarta este ano. Sabe -se que Jeelghan passa por um serviço militar, enquanto Jun tem uma programação pessoal inevitável.

Antes da música do Snapshot no meio do evento, dezessete membros estavam sentados em frente à tela que mostravam o fundo de uma praia em Sokcho.

Eles se sentaram juntos enquanto deixavam um lugar no meio que se encaixa em duas pessoas. O lugar vazio foi destinado a Jehghan e junho.

“Vamos nos sentar aqui e deixar um lugar para Jeelghan e Jun.” S.Coups disse, no décimo sétimo concerto de ano em Yakarta, no sábado, 8 de fevereiro de 2025.

A aparência de Pi Cheolin

Pi Cheolin é um personagem feito pelo membro mais jovem de dezessete anos a saber, Dino no décimo sétimo conteúdo de um ano.

Pi Cheolin estreou inicialmente no palco durante o Golden Disc Awards, realizado em Yakarta em 2024. Tocando isso, Dino foi convidado a aparecer cantando o rap da música da BSS.

“Você sabia que Pi Cheolin apareceu inicialmente de Yakarta?” Kata Hoshi.

Vernon dorme no palco

Para a música Oh, Mi! Há um truque feito por dezessete membros no palco.

Alguns outros membros pareciam estar ocupados brincando com a propriedade no palco, como o basquete de badminton, mas um dos membros mais jovens, Vernon, dormiu, era uma bolsa de cama cheia com um cobertor.

Eu estava em uma posição de dormir em alguns minutos até que eles finalmente se aproximaram de outros membros para começar a cantar imediatamente.

Havia a voz de Jeelghan

Jeethan faz parte de Equipamento vocal. Infelizmente, devido a obrigações militares incrédulos, Jeelghan foi forçado a perder esse concerto.

Mas sua presença ainda se sente graças à música que foi cantada por quatro membros da equipe vocal, Joshua, Woozi, DK e Seungkwan.

No início do início da música, não há um deliberadamente substituído por ninguém. Portanto, a voz de Jeenghan foi ouvida ecoando o evento.

Chama com um carrinho

Desta vez, há algo diferente do concerto, a saber, a disponibilidade de carros transportados de dezessete membros do cumprimento de seus fãs a curta distância.

Existem 4 carros, cada um dos quais é abordado por 3-4 membros. O carro caminhou do lado direito e esquerdo do palco e depois cercou ao redor.

Quando viajavam com carrinho, dezessete membros pareciam cumprimentar para interagir com os fãs a uma distância mais próxima.