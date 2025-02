5 Os fatos terríveis do acidente fatal na porta de pedágio da Ciawi, 8 pessoas morreram

Bogor, vivo – O acidente fatal ocorreu na porta do pedágio da Ciawi 2, a cidade de Katulampa, Bogor City, Java Ocidental na terça -feira, 4 de fevereiro de 2025, por volta das 23h30.

No vídeo que circulou nas redes sociais, várias vítimas estavam na estrada. E existem vários carros em chamas.

Atualmente, a unidade de trânsito da polícia de Bogor City reabriu a porta de pedágio da Ciawi que foi fechada devido à necessidade de evacuar veículos e vítimas de acidentes.

Aqui estão 5 terríveis acidentes de acidentes na porta de pedágio da Ciawi:

 Os policiais lidam com os locais de acidentes na porta de pedágio de Ciawi

1. Causas de acidentes

O comissário -chefe da Bogor City, Eko Praseteto, declarou que o acidente foi causado por um caminhão de transporte de galão que levou Yakwi a Yakarta, experimentando falha no freio na porta de pedágio.

“Suspeita -se que o veículo tenha sofrido uma falha no freio (falha no freio) para colidir com uma série de veículos que estavam fazendo transações (pagamentos eletrônicos de pedágio). Três veículos foram destruídos, três outros veículos foram danificados”, disse Kombes Eko, quarta -feira , 5 de fevereiro de 2025.

2. Acidente envolvido em seis veículos

Mesmo com base nas informações de Kombes Eko, o acidente fatal na porta de pedágio de Ciawi resultou em até seis veículos, três deles sofreram danos e três outros quebrados.

 Acidente mortal na porta de pedágio de Ciawi

3. 8 pessoas foram mortas

Kombes Eko continuou, esse acidente resultou em até oito pessoas e 11 pessoas ficaram feridas.

“Aquele que morreu oito e feriu 11, foi o último”, disse Kombes Eko.

4. 11 Lesões identidade

O chefe de relações públicas da polícia de Java Ocidental, disse que o comissário da Pol Abraham Abast, 11 feridos não estavam apenas no carro, mas também os oficiais de Jasa Marga também estavam. Enquanto isso, por oito mortes, sua identidade era desconhecida. Para garantir que deve haver um processo de identificação.

A próxima é a identidade de 11 vítimas feridas em um acidente na porta do pedágio da Ciawi:

Abençoado Wijaya (ferimentos graves);

Dany Nursamsu (perda de peso);

Ari Nurharom (feridas menores);

Sukanta (ferimentos graves);

Wahyudin (ferimentos leves);

Nurdin Ahyani (ferimentos leves);

Yogi Satrio (feridas menores);

Yosep Irawan (feridas menores);

Dasep Naseh (ferimentos leves);

Sugiarti (feridas menores);

Ryujia Adriana (feridas menores).

 Acidente mortal na porta de pedágio de Ciawi

5. A vítima foi evacuada para o Hospital Regional de Ciawi

Chefe da unidade de trânsito policial da cidade de Bogor, disse Kompol Yudiono, todas as vítimas de acidentes foram transferidas para o Hospital Geral Regional de Ciawi (RSUD), Java Ocidental.

Yudiono disse que seu partido também evacuou todos os veículos envolvidos em um acidente fatal na porta de pedágio de Ciawi.

“Abrimos a porta do pedágio, ainda existem duas portas de pedágio que não são usadas, elas não podem ser usadas porque estão danificadas”, explicou.