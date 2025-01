5 Takeways -chave do segundo público combativo de Kennedy

Robert F. Kennedy Jr., nome do presidente Trump para o Secretário de Saúde e Serviços Humanos, sentou -se na audiência de confirmação do Segundo Senado em tantos dias na quinta -feira, com suas possibilidades de confirmar que pareciam menos seguros no final.

Os democratas do Comitê de Saúde, Educação, Trabalho e Pensões do Senado mais uma vez martelou Kennedy para promover informações errôneas sobre vacinas, e sua recusa em voltar dessas posições pareciam incomodar até mesmo alguns republicanos no painel.

Kennedy também foi questionado sobre sua posição sobre medicamentos para GLP-1 e acesso ao aborto de emergência, enquanto transmitia uma compreensão trêmula das agências que supervisionavam.

Aqui estão 5 conclusões principais:

Cassidy vive em vacinas e autismo

O presidente do Comitê de Ajuda, Bill Cassidy (R-La.), Um médico, deixou claro que ele tinha “reservas” sobre as crenças de Kennedy sobre vacinas que causaram o autismo e seu ceticismo documentado em sua eficácia.

O senador da Louisiana estava procurando a tranquilidade de uma Kennedy sobre esse assunto, mas o candidato ao HHS ofereceu pouco para reprimir as preocupações de Cassidy.

Tanto em seus comentários de abertura quanto fechamento, Cassidy lembrou -se de um ex -paciente, uma mulher de 18 anos, sofrendo de insuficiência hepática induzida pela hepatite B que poderia ter sido evitada por uma vacina.

“Desde então, tento fazer todo o possível para garantir que nunca precise conversar com outro pai sobre a morte de seus filhos devido à doença evitável da vacina”, disse Cassidy.

“Como médico que esteve envolvido em programas de imunização, vi os benefícios das vacinas. Eu sei que eles salvam vidas ”, acrescentou. “Eu sei que eles são uma parte crucial para manter nossa nação saudável”.

Kennedy disse que mudaria suas crenças se fossem apresentadas a eles que mostrassem que ele está errado, dizendo que chegaria ao ponto de “pedir desculpas por qualquer declaração que enganava as pessoas”. No final do público, Cassidy apresentou Kennedy a Metaanálise 2014 que as vacinas concluídas não estão associadas ao autismo.

Kennedy voltou, dizendo que poderia apontar os estudos que sugeriram que havia um vínculo.

“Eu só quero seguir a ciência”, disse Kennedy. “Há muitas vezes que eu estava errado sobre a ciência”.

Cassidy disse que seria “incrível” se Kennedy saísse com apoio inequívoco a vacinas e esclarecesse que não há vínculo com o autismo.

“Eu tenho lutado contra sua indicação”, disse Cassidy a Kennedy no final da platéia.

“Há um homem de 70 anos, um homem de 71 anos, que passou décadas criticando as vacinas e recebeu a aquisição financeira de encontrar falhas de vacinas”, disse Cassidy. “Você pode mudar suas atitudes e se aproximar agora que ela terá a posição mais importante que influencia a política de vacinas nos Estados Unidos?”

RFK Jr. emaranhado com Sanders

A parte mais aquecida do público ocorreu quando o membro do comitê de ajuda, Bernie Sanders (I-VT.

“Se queremos tornar os Estados Unidos saudáveis, garantirá que o povo americano lute para fazer o que qualquer outro país importante faz, garante cuidados médicos a todos os americanos?” Sanders perguntou a Kennedy.

Kennedy disse que a corrupção que levou a altos custos de medicamentos existia no Congresso, bem como na indústria farmacêutica, acusando Sanders de ser o maior beneficiário de campanha de dólares farmacêuticos.

Sanders respondeu furiosamente a essa acusação dizendo: “Eu obtive milhões e milhões de contribuições. Eles não vieram dos executivos, nem um níquel de dinheiro do PAC para a indústria farmacêutica. Eles vieram dos trabalhadores.

De acordo com Segredos abertosSanders recebeu US $ 115.690 da indústria farmacêutica entre 2019 e 2024. Todos esses dólares são registrados como indivíduos.

Kennedy disse que Sanders recebeu US $ 1,5 milhão da indústria farmacêutica, para a qual o senador de Vermont brincou: “Sim, US $ 200 milhões”.

Hassan se afogou falando sobre filho

A senadora Maggie Hassan (DN.H.) enfrentou o apoio de Kennedy para vincular as vacinas ao autismo por meio de sua própria experiência pessoal.

Visivelmente animada, ela criticou a retórica de Kennedy por ser prejudicial a progredir em uma melhor compreensão do autismo.

“Alguns de vocês são novos neste comitê e novos no Senado, então talvez não saibam que sou a mãe orgulhosa de um ano de 36 anos com paralisia cerebral grave”, disse Hassan. “E um dia não acontece quando penso no que fiz quando estava grávida dele que poderia ter causado hidrocefalia que afetou tanto sua vida?”

“Então, por favor, não sugira que ninguém neste corpo de nenhum dos partidos políticos não queira saber qual é a causa do autismo”, continuou Hassan.

“O problema com a resposta desta testemunha sobre a causa do autismo e o relacionamento com as vacinas é porque está relacionando e agitando a ciência estabelecida. Portanto, não podemos avançar e descobrir qual é a causa do autismo e tratar essas crianças e ajudar essas famílias.

Kennedy diz que os cuidados de emergência incluem abortos

Apesar de falar a favor do acesso ao aborto no passado, Kennedy alinhou seus pontos de vista com Trump, dizendo repetidamente que acredita que “cada aborto é uma tragédia”.

Quando perguntado sobre políticas de aborto, Kennedy disse várias vezes na quinta -feira que as políticas de Trump acabam sendo.

A senadora Lisa Blunt Rochester (D-Del.), No entanto, procurou respostas sobre como Kennedy acreditava pessoalmente que algumas medidas de aborto deveriam ser tratadas.

Blunt Rochester perguntou se Kennedy apoiaria a lei do tratamento médico e do trabalho de emergência (EMALA), uma lei federal que exige que os hospitais ofereçam um aborto se for considerado necessário para estabilizar um paciente com uma condição que ameaça sua vida ou saúde.

“Você concorda que uma pessoa que está experimentando complicações graves da gravidez deve ser capaz de receber atendimento de emergência para salvar sua vida, se essa atenção é um aborto?” Blunt Rochester perguntou a Kennedy.

Inicialmente, Kennedy tentou apontar a política de Trump sobre o assunto, mas Blunt Rochester pressionou o candidato ao HHS sobre se ele acredita que as mulheres grávidas deveriam ter acesso ao aborto, se necessário, para salvar suas vidas.

“Se sua vida é necessária para salvar”, disse Kennedy.

Aparente falta de conhecimento sobre o Medicare

Uma observação predominante dos democratas era que Kennedy tinha uma aparente falta de conhecimento de como as políticas federais de saúde funcionam.

Quando Cassidy perguntou na quarta -feira como o Medicare e o Medicaid supervisionariam, Kennedy parecia confundir os dois. Kennedy descreveu o Medicaid como “totalmente pago pelo governo federal”, quando, na realidade, é financiado por uma combinação de fundos estaduais e federais.

“Ontem durante seu público financeiro, e hoje ele confundiu detalhes sobre o Medicare e o Medicaid. Você não sabia quais autoridades você tem baixo (Emala) ”, disse Blunt Rochester.

Hassan interrogou Kennedy sobre a capa da Parte A, B e C do Medicare.

Kennedy disse que a parte do Medicare cobre os cuidados primários quando, de fato, cobre os cuidados hospitalares durante as estadias hospitalares.

Ele descreveu a parte B do Medicare como cobrindo “médicos e médicos”. A Parte B abrange serviços e suprimentos clinicamente necessários, bem como serviços preventivos.

Kennedy descreveu o Medicare Parte C como “um programa em que obtém o menu completo de todos os serviços; A, B, C e D para o Medicare”. O Medicare Parte C talvez seja mais conhecido como Medicare Advantage, um programa no qual os planos de seguro privado aprovados são oferecidos como uma alternativa original do Medicare.

“Senhor. Kennedy, quer que confirme que ele é responsável pelo Medicare, mas parece que ele não conhece os conceitos básicos deste programa”, disse Hassan.

