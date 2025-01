5 TNI Pati promovida a 2 estrelas, Marsma Yostariza lidera posições estratégicas

Jacarta – O início de 2025 será um momento importante para vários Oficiais Superiores do TNI (Pati) que receberão promoções para cargos estratégicos.

Leia também: A figura de Kesia Irena, uma jovem tragicamente assassinada por oficiais da Marinha da Indonésia em Sorong

Um total de cinco Pati do TNI foram oficialmente promovidos a Pati de duas estrelas seguindo a política de rotação e transferência do Comandante General do TNI Agus Subiyanto.

A decisão de promover este cargo consta do Decreto do Comandante do Exército Nacional Indonésio Número Kep/7/I/2025 de 3 de janeiro de 2025 relativo à demissão e nomeação de cargos no Exército Nacional Indonésio.

Leia também: Revelada a rota de viagem do ex-membro do BIN até ser encontrado morto nas águas de Marunda

“A rotação e transferência de 101 TNI Pati (oficiais superiores) foi oficialmente determinada, consistindo em 62 TNI AD Pati, 8 TNI AL Pati e 31 TNI AU Pati”, disse o chefe de relações públicas da TNI, major-general TNI Hariyanto, em seu comunicado. na sede da TNI em Cilangkap, leste de Jacarta, no sábado, 4 de janeiro de 2025, conforme citado por VIVA.co.id.

Esta promoção também confirma a promoção de Pati a Major General do TNI para o Exército (AD), Almirante do TNI para a Marinha (AL) e Marechal do TNI para a Força Aérea (AU).

Leia também: Quartel-general do TNI persegue Serda Hendri e demite agente do TNI que atirou em membros da polícia militar em Belitung

A seguir está uma lista de 5 TNI Pati que foram promovidos a 2 estrelas:

Marsma TNI Yostariza, de Kadisminpersau, agora atua como Aspers KSAU substituindo Marsda TNI Djohn Amarul. Marsma TNI Deny Muis, de Wadan Kopasgat, agora atua como Dankopasgat, substituindo Marsda TNI Yudi Bustami. Marsma TNI Asfanjauhari, de Waaslog KSAU, agora atua como Dankoharm ou substitui Marsda TNI Oki Yanuar. Marsma TNI Rudy Iskandar, de Diretor de Sumatra e Kalimantan a Vice-Intendente Nacional, agora atua como Vice-Comandante do TNI Kodiklat, substituindo Marsda TNI Widyargo Ikoputra. O almirante do TNI Haris Bima Bayuseto de Kadisopslatal agora serve como Kas Kogabwilhan I, substituindo o major-general do TNI Jimmy Ramoz Manalu.